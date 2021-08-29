В Новосибирске резко похолодало — лето ушло. Что будет дальше

В Новосибирске в ночь с субботы на воскресенье резко похолодало, накануне температура достигала плюс 30 градусов, а сегодня утром было уже плюс 16.
— 29 августа в первой половине дня ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха
По данным сервиса «Гисметео», ночью и завтра днем пойдут дожди, температура достигнет +22 градусов. Утром 1 сентября похолодает до +8, днем будет не выше +16 градусов. Затем на неделю сервис прогнозирует ясную погоду без осадков с температурами от +20 до +27.
Ранее НГС обсудил с экспертами очевидные погодные аномалии, чтобы разобраться в их причинах и понять, чего ждать от климата дальше.