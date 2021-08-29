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В Новосибирске резко похолодало — лето ушло. Что будет дальше

В ближайшие дни пройдет дождь, затем будет сухо и ясно

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Лето уходит из города

Лето уходит из города

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В Новосибирске в ночь с субботы на воскресенье резко похолодало, накануне температура достигала плюс 30 градусов, а сегодня утром было уже плюс 16.

— 29 августа в первой половине дня ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +18... +20 °С, — сообщается на сайте Новосибирского гидрометцентра.

По данным сервиса «Гисметео», ночью и завтра днем пойдут дожди, температура достигнет +22 градусов. Утром 1 сентября похолодает до +8, днем будет не выше +16 градусов. Затем на неделю сервис прогнозирует ясную погоду без осадков с температурами от +20 до +27.

Ранее НГС обсудил с экспертами очевидные погодные аномалии, чтобы разобраться в их причинах и понять, чего ждать от климата дальше.

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