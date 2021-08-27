27 августа пятница
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 73.99
eur 87.06
Тема дняЖаркий репортаж с пляжа: что там происходит сейчас
Все новости
Все новости

«Дно было усыпано раками»: рыбаки набрали на новосибирском озере ведро деликатесов

Место ловли мужчины не раскрывают

476
3Обсудить

Поделиться

Озеро с раками рыбаки нашли случайно

Озеро с раками рыбаки нашли случайно

Поделиться

На озере под Новосибирском рыбаки набрали полное ведро раков

Новосибирцы случайно нашли озеро, кишащее раками, — они сняли свой богатый улов на видео.

— Поехали, значит, мы на разведку в новое для нас место, зарядились спиннингами, сошли на воду и поплыли, как мы считали, в перспективное место. Смотрим в толщу воды и видим нечто. Видим, как дно усыпано раками и продуктом их линьки. Мы в шоке, начали прям с лодки шерстить дно, поднимать камни, и каково было наше удивление увидеть кишащее раками дно! Мы на радостях поснимали все верхнюю одежду и погрузились по локоть в воду. Совсем забыли, что нас яро атакует гнус, но в состоянии аффекта нам было на это просто наплевать! — рассказал в группе «Рыбалка в Новосибирске» Вадим Повх.

Ему удалось набрать полное ведро.

— Также, пока занимались охотой на раков, было замечено приличное количество перспективной рыбы, но в тот момент мы вообще забыли, что приехали ее ловить. В общем, как итог: молодого рака там прям как гальки на пляже. Просвечивая любое место фонариком, в радиусе 20–30 см света от фонарика всегда сидело 3–4 особи рака, и это даже не поднимая камни, — объяснил мужчина. — В общем, поохотились мы так 2 часа, приехали домой и отъелись от пуза, счастью нет предела. В следующий раз, надеюсь, получится порыбачить!

Раскрывать место обитания рака в разговоре с корреспондентом НГС мужчина отказался, только сказал, что озеро находится в Новосибирском районе.

В середине июля в Новосибирске в реке Иня нашли огромного моллюска. Мидию весом в 360 граммов и длиной в 15 сантиметров выловили в прошедшие выходные.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский районрыбалка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...