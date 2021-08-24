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В Новосибирске пропала 15-летняя девочка-подросток — вчера утром она ушла гулять и пропала

С родителями она не ссорилась и ранее никогда не убегала

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С собой у подростка был серебристый рюкзак

С собой у подростка был серебристый рюкзак

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В Новосибирске пропала 15-летняя девочка

В Новосибирске пропала 15-летняя Лолахон Элмуродова. Подросток ушла из дома на улице Римского-Корсакова вчера, 23 августа, около 11:00 и больше не выходила на связь с родными.

— Конфликта с родителями не было. Ранее она не пропадала никогда, — рассказали корреспонденту НГС в поисковом отряде «Маяк».

Рост девочки — 170 см. Она нормального телосложения, волосы черные длиной до плеч, глаза карие.

Была, предположительно, одета в темную кофту с капюшоном, синие джинсы, светло-розовые кроссовки. При себе имела серебристый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» +7 951 393–09-11.

В Новосибирской области до сих пор разыскивают 45-летнего Вячеслава Макарова, пропавшего в середине месяца. 18 августа он отправился из дома на рыбалку и с тех пор не выходил с родными на связь.

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