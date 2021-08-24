В Новосибирске пропала 15-летняя девочка-подросток — вчера утром она ушла гулять и пропала

В Новосибирске пропала 15-летняя девочка
В Новосибирске пропала 15-летняя Лолахон Элмуродова. Подросток ушла из дома на улице Римского-Корсакова вчера,
— Конфликта с родителями не было. Ранее она не пропадала никогда, — рассказали корреспонденту НГС в поисковом отряде «Маяк».
Рост девочки — 170 см. Она нормального телосложения, волосы черные длиной до плеч, глаза карие.
Была, предположительно, одета в темную кофту с капюшоном, синие джинсы, светло-розовые кроссовки. При себе имела серебристый рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»
В Новосибирской области до сих пор разыскивают 45-летнего Вячеслава Макарова, пропавшего в середине месяца.