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30 лет августовскому путчу. Тот же человек водрузил тот же флаг на здание мэрии Новосибирска — как это было

Бывший депутат Госдумы пришел сегодня к мэрии, чтобы повторить свой поступок из 1991 года

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Аркадий Янковский вспоминает, что тридцать лет назад погода была точно такая же

Аркадий Янковский вспоминает, что тридцать лет назад погода была точно такая же

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На здание мэрии Новосибирска водрузили флаг в память о событиях 1991 года

В этот четверг, 19 августа, экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский водрузил на здание мэрии Новосибирска флаг России. Ровно 30 лет назад, в первый день государственного переворота, он сделал то же самое — повесил триколор на виду у всего города.

В 1991 году ночью с 18 на 19 августа группа из восьми человек захватила власть в стране на три дня под символикой ГКЧП.

— Это реконструкция исторического события. 30 лет назад, 19 августа, в этот день, в это время, я решил как депутат взять флаг России и водрузить его над входом здания, тогда это было здание горисполкома. В Москве было раннее утро, в Новосибирске 11 часов, и уже стало понятно, что в стране произошел переворот, — вспоминает Аркадий Янковский.

В 90-х Аркадий Янковский был депутатом горсовета

В 90-х Аркадий Янковский был депутатом горсовета

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— У нас было около 150 депутатов, 20 с лишним были депутатами партии «Демократическая Россия». Официальным флагом был серп и молот. Я принес флаг, чтобы проезжающие по Красному проспекту машины и проходившие мимо люди видели, какая в стране власть. Я считаю, что это было тогда важно. И решил повторить на несколько минут сегодня. Тогда же на следующий нам удалось добиться назначения чрезвычайной сессии. Я собирал подписи. На второй день флаг стоял на чрезвычайной сессии, горсовет принял резолюцию, поддерживающую Ельцина и осуждающую ГКЧП, — вспоминает мужчина.

Сегодня во время акции Янковского из мэрии вышли охранники, сфотографировали происходящее, но не стали задавать никаких вопросов. Затем возле здания появилась машина полиции.

— Мы всё сделали быстро и корректно, без всяких призывов, — подчеркнул экс-депутат.

На встрече также присутствовал сотрудник Музея Новосибирска.

Краевед Константин Голодяев считает, что события августа 1991 года не должны выпасть из истории Новосибирска

Краевед Константин Голодяев считает, что события августа 1991 года не должны выпасть из истории Новосибирска

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— Аркадий Янковский, который 30 лет назад водрузил этот флаг перед входом в мэрию, решил напомнить об этом событии. Пригласил журналистов и меня как сотрудника музея, чтобы некоторые документы тех лет передать в Музей города. Это же история не только страны, но и история города, — делится мнением Константин Голодяев, сотрудник Музея Новосибирска.

Исторические документы передали в архив музея

Исторические документы передали в архив музея

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Несколько лет назад новосибирские кинодокументалисты опубликовали спецвыпуск журнала «Сибирь на экране», снятый в августе 1991 года, — 27 лет назад сотрудники Западно-Сибирской киностудии сняли, как новосибирцы восприняли новость об августовском путче.

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путчразвал СССР
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