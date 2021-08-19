30 лет августовскому путчу. Тот же человек водрузил тот же флаг на здание мэрии Новосибирска — как это было

На здание мэрии Новосибирска водрузили флаг в память о событиях 1991 года
В этот четверг, 19 августа, экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский водрузил на здание мэрии Новосибирска флаг России. Ровно 30 лет назад, в первый день государственного переворота, он сделал то же самое — повесил триколор на виду у всего города.
В 1991 году ночью с 18 на 19 августа группа из восьми человек захватила власть в стране на три дня под символикой ГКЧП.
— Это реконструкция исторического события. 30 лет назад,
— У нас было около 150 депутатов, 20 с лишним были депутатами партии «Демократическая Россия». Официальным флагом был серп и молот. Я принес флаг, чтобы проезжающие по Красному проспекту машины и проходившие мимо люди видели, какая в стране власть. Я считаю, что это было тогда важно. И решил повторить на несколько минут сегодня. Тогда же на следующий нам удалось добиться назначения чрезвычайной сессии. Я собирал подписи. На второй день флаг стоял на чрезвычайной сессии, горсовет принял резолюцию, поддерживающую Ельцина и осуждающую ГКЧП, — вспоминает мужчина.
Сегодня во время акции Янковского из мэрии вышли охранники, сфотографировали происходящее, но не стали задавать никаких вопросов. Затем возле здания появилась машина полиции.
— Мы всё сделали быстро и корректно, без всяких призывов, — подчеркнул экс-депутат.
На встрече также присутствовал сотрудник Музея Новосибирска.
— Аркадий Янковский, который 30 лет назад водрузил этот флаг перед входом в мэрию, решил напомнить об этом событии. Пригласил журналистов и меня как сотрудника музея, чтобы некоторые документы тех лет передать в Музей города. Это же история не только страны, но и история города, — делится мнением Константин Голодяев, сотрудник Музея Новосибирска.
Несколько лет назад новосибирские кинодокументалисты опубликовали спецвыпуск журнала «Сибирь на экране», снятый в августе 1991 года, — 27 лет назад сотрудники Западно-Сибирской киностудии сняли, как новосибирцы восприняли новость об августовском путче.