30 лет августовскому путчу. Тот же человек водрузил тот же флаг на здание мэрии Новосибирска — как это было

В этот четверг, 19 августа, экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский водрузил на здание мэрии Новосибирска флаг России. Ровно 30 лет назад, в первый день государственного переворота, он сделал то же самое — повесил триколор на виду у всего города.

В 1991 году ночью с 18 на 19 августа группа из восьми человек захватила власть в стране на три дня под символикой ГКЧП.