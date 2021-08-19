Путч 1991-го: отчаянная попытка сохранить великую страну или путь к кровавому режиму?

Алкснис и сейчас считает, что сохранение СССР было реальным с экономической точки зрения.



— Экономическая программа ГКЧП была позднее реализована в Китае. В Китае она только-только зарождалась. Говорят, китайцы использовали отчасти эту программу. Например, совмещение плановой экономики с рыночной, создание регулируемой рыночной экономики с сохранением управления со стороны государства. Китаю это удалось, нам нет. Потому что в нужный момент у них не хватило смелости, силы воли, чтобы реализовать свои задачи. Утром продекларировали, но реально ничего не сделали. Получили то, что получили. Наоборот, ускорился демонтаж союзного центра, он прекратил существование. Власть перешла к республиканскому центру во главе с Ельциным.



По мнению Алксниса, массового кровопролития и гражданской войны бы не случилось даже при крайних мерах.



— Я бы не стал драматизировать ситуацию. Приведу в пример Латвию. Единственная республика, где победил ГКЧП, была Латвийская ССР. Победил благодаря знаменитому рижскому ОМОНу. Командиром отряда численностью 200 человек был майор Чеслав Млынник (на данный момент Чеслав Млынник приговорен литовским судом заочно к пожизненному заключению, его обвиняют в расстреле литовских таможенников и полицейских на посту. Сам он в интервью «Фонтанке» отрицает это обвинение. — Прим. ред.). Утром 19 августа, когда Млынник узнал о создании ГКЧП, взял закон о чрезвычайном положении и начал действовать строго по нему. При этом он не получал никаких приказов из Москвы, действовал самостоятельно. В результате 20–21-го 200 человек контролировали ситуацию в республике. За это время не произошло ни одной демонстрации, ни одной акции протеста. А ведь до этого Народный фронт выводил на улицы тысячи людей. А тут Народный фронт и руководство республики срочно начали звонить командующему войсками Прибалтийского военного округа Кузьмину, уверять, что остаются коммунистами, будут действовать по указаниям комитета. Все просились на встречу к нему, особо ретивые докладывали, что заплатили членские партийные взносы. Хотя давно не платили, сжигали, выбрасывали партбилеты. Кузьмин рассказывал мне: я поражался, что это говорят люди, которые еще вчера кричали про советскую оккупацию. Остался единственный объект в республике, который не находился под контролем рижского ОМОНа — это Верховный Совет Латвии. Его тоже планировалось взять под контроль. Но прошла информация, что ГКЧП поехал в Форос сдаваться Горбачеву. Всё моментально слилось. И сразу начались митинги, акции протеста, народ вышел на улицы. Хотя до этого все сидели по домам и никто на улицу не выходил.