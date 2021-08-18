Wildberries стал брать комиссию в 2% при оплате заказов картами Mastercard и Visa — как не переплачивать

Онлайн-магазин Wildberries стал брать комиссию в 2% при оплате заказов через платежные системы Mastercard и Visa. При этом при расчете с помощью российских платежных систем «Мир», «Система Быстрых Платежей» (СБП) и SberPay такая надбавка не берется.



— С 16 августа Wildberries снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, — говорится в пресс-релизе Wildberries. — С учетом того, что платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 миллионов рублей.