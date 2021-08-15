«Он как зверь, весь в фекалиях, голодный и зовет маму». Страшное видео c 2-летним ребенком — это о том, как спасают детей

Это жуткое видео, кажется, облетело весь мир, заставив содрогнуться всех. Мамы маленьких пациентов из волгоградской больницы рассказали о малыше, запертом в палате в жутких условиях. Ребенок ползал в палате один, вытирая свои экскременты. По словам женщин, медики игнорировали кроху несколько часов подряд. Неделю комитет здравоохранения и правоохранители разбирались в ситуации. В итоге СК России по региону возбудил дело о халатности. Пока — только по факту ситуации. Подробности в материале журналистов V1.RU со всей хронологией событий.
7 августа: «Он несколько часов ползает в своих фекалиях!»
Родители, чьи дети сейчас проходят лечение в больнице Волгограда, забили тревогу. Двухлетний малыш находился в палате совсем один.
— Всё в фекалиях, всё измазано, — сообщали волгоградки. — Вот ребенок несет простынь, она тоже в фекалиях. За ребенком никто не смотрит, совершенно! Он сам по себе, он весь в фекалиях. Такие здесь врачи, которые за детьми вообще не смотрят.
Другие женщины, едва сдерживая слезы, смотрели, как ребенок остается взаперти без еды и должного ухода.
— Пока врачам не скажешь, никто к нему даже не зайдет, — рассказывала собеседница V1.RU. — У него там все горшки полные, это всё через закрытую дверь пахнет, памперсы уже переполнены. С него уже фекалии начали на пол литься, так он простынь взял и начал за собой вытирать. Мальчику
— Он как зверь в этой клетке, в фекалиях, в непроветриваемой комнате — так уже неделю, — рассказывает одна из женщин. — Погладить его, пожалеть не дают… Он зовет маму. И днем, и ночью он один, и к нему не пускают.
Женщины рассказали о жестокости медперсонала:
— После того как он фекалии по полу размазал, медсестра ему говорит, что еще раз так сделаешь, я тебе по морде это размажу. А нам говорят — это не ваше собачье дело, не лезьте.
Женщины говорили о том, что малыш ждет отправки в детский дом; где его мама, никто не знал. Ситуацию прояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
— Ранее его 22-летняя мама, которая имеет статус «мать-одиночка», оставила сына под присмотром подруги в Центральном районе города и несколько дней не появлялась, распивая спиртное. Данный факт был выявлен сотрудниками ПДН Центрального РОВД, после чего мать была поставлена на учет, а ребенок, находившийся в социально опасном положении, был изъят и передан медикам до решения вопроса социальными службами о его дальнейшем нахождении, — рассказали в ведомстве.
То есть тот кошмар, который устроили ребенку, — это на самом деле была операция по спасению малыша от нерадивой матери. Преподнесли урок доброты, ничего не скажешь.
О матери известно, что ей 22 года, ее часто видят нетрезвой. Вместе с малышом и своей мамой она живет в общежитии в центре Волгограда.
— Мы не знали, что вся эта ситуация с ребенком произошла с нашей соседкой! Мы привыкли, что там, мягко говоря, любители выпить живут, мальчишка там частенько плакал, но, если честно, мы в то крыло общежития и не ходим, потому что нечего нам там делать, — рассказали волгоградки.
В настоящее время мама малыша нигде не работает. По информации источника, близкого к семье, у женщины даже нет мобильного телефона — его она продала за бутылку.
Но даже если ребенку было очень плохо с такой нерадивой мамой, то, что устроили ему его «спасители», вообще не поддается описанию.
Анна Кузнецова, уполномоченный по правам при президенте РФ, высказала свое отношение к происходящему и сообщила о мерах, которые приняты:
— Когда я вижу подобное, хочется спросить: «Это точно лучше для ребенка, чем было?» Малыша поместили в больницу по акту ПДН и оставили в палате одного, без присмотра взрослых... Мы связались с регионом, сейчас вопрос решен и вместе с малышом находится его мама. Еще мы связались с Ассоциацией организаций по защите семьи, и в ближайшее время их навестят, обсудят, какая помощь необходима семье, также подключены органы системы профилактики.
8 августа: «Ребенок за время пребывания в больнице прибавил в весе»
Региональный облздрав только через сутки после того, как появилось видео, смог прояснить ситуацию с малышом, запертым в больнице. И понятно, ничего страшного не увидел:
— Мальчик проходит лечение в детском инфекционном отделении филиала Детской клинической больницы
В этот же день в редакцию V1.RU читатели прислали десятки писем и обращений с просьбой уточнить судьбу малыша. Кто-то предлагал ребенку материальную помощь, кто-то спрашивал об усыновлении и приюте, но каждый хотел помочь. В редакцию обратился врач из Германии Павел Кремер.
— Я уехал из Волгограда в 2015 году. Уже много лет живу в Германии, но новости из родного города до сих пор читаю. Вчера увидел сообщение о малыше, которого бросили в больнице вот в таком состоянии. Я очень хотел бы ему помочь — выслать деньги, вещи, всё, что нужно, только скажите куда, — рассказал медик. — История вопиющая, но надо сказать, что во всём мире сейчас острая нехватка медицинского персонала, большое количество пациентов. Если у малыша нет родственников, у медиков не хватает рук, то, может быть, стоит прибегнуть к помощи волонтеров? Может быть, есть люди, которые могли бы взять на себя часть обязанностей по уходу? У меня самого маленький сын, я не могу смотреть на случившееся спокойно.
8 августа в госпитале появилась и
— Мы вчера были просто в шоке, увидев эти кадры из соседнего корпуса. Мы там, к счастью, не лежали, у нас во втором корпусе больницы персонал очень хороший, заботливый, никто никого не обижает и без присмотра не оставляет, — сообщали волгоградки. — Очень жаль, что так вышло с малышом. Но очень интересно, где всё это время была его мама? Почему малыш лежал один? Сегодня мы видели ее, видели следователей, которые общались с ней. Женщина вела себя очень странно, сказала, что была на работе всё это время.
9 августа: «Он слишком самостоятельный»
Историей с оставленным без присмотра ребенком заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. Волгоградский комитет здравоохранения также провел свою проверку. Главный врач скандально прославившейся больницы Елена Макеева заявила, что ситуация с мальчиком выглядела совсем не так, как ее преподнесли взволнованные мамы заболевших детей.
— Малыш очень самостоятельный, он проснулся после обеда и сам снял подгузник, положил его в раковину, — рассказала главный врач больницы Елена Макеева. — Ребенок снял простынь, вытер пол этой простынкой, но за это время пришел медицинский персонал, поменяли постельное белье, навели порядок в палате.
Однако на следующий день следователи нашли подтверждение о еще одном мальчике, также запертом в боксе волгоградской больницы.
— По материалу получены объяснения должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяты и осмотрены медицинская документация и видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в ведомстве. — Вместе с тем в соцсетях продолжает появляться информация о том, что случаи нарушения прав детей в медицинском учреждении не являются единичными, а подобные факты оставления малолетних без присмотра в изоляции случались и ранее. В настоящее время в ходе проверки выявлен еще один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этом же учреждении. Обоим фактам следственными органами будет дана надлежащая правовая оценка в ходе организованной доследственной проверки, проведение которой продолжается.
13 августа: «Возбуждено уголовное дело»
10 августа в Волгоград из Москвы прилетела президент фонда «Добро Мама» Александра Стриженова по поводу мальчика, запертого в палате волгоградской больницы в антисанитарных условиях. Александра вместе с журналистами V1.RU побывала в лечебном учреждении, где поговорила с мамой двухлетнего малыша, невольно ставшего знаменитостью.
— Я приехала специально из Москвы, чтобы помочь ей. Она мне пообещала, что сына не отдаст и будет им заниматься самостоятельно. Наш фонд также выразил желание помочь волгоградской больнице, — рассказала Александра. — Мы много где помогаем, много с кем общаемся, помогаем и в Москве, и в регионах, но такого я еще нигде не видела. Я просто вернулась во времена, когда рожала своего первого ребенка, это было 14 лет назад. Мы очень хотим помочь и маме, и больнице.
Нам удалось вместе с Александрой поговорить с мамой
— Что тебе привезти? Если я тебе телефон привезу, ты будешь на связи?
— Привези. Можно расческу и шорты?
— Помощь тебе еще какая нужна?
— Мне ничего не нужно. У меня всё хорошо. У меня мама всё время просто... Психолог нужен.
— Психолог нужен?
— Ну да.
— Правда, что ты живешь в доме без окон и дверей?
— Без дверей.
— С этим тебе нужна помощь?
— Нет.
— Ты работаешь?
— Нет.
— Но как тебе помощь не нужна? Если ты собираешься быть с малышом, так нельзя. У тебя его изымут просто. Ты говори, не бойся. У малыша всё есть?
— Да, всё есть.
13 августа Следственный комитет России по Волгоградской области объявил о результатах проверки больницы, итогом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «Халатность».
— На первоначальном этапе проверки следователями проведен комплекс проверочных мероприятий, в том числе получены объяснения родителей других пациентов, должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяты и осмотрены медицинская документация и видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, что позволило выявить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, — рассказала исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Снежана Тихонова. — Для проверки всех обстоятельств нарушения прав и законных интересов детей следственным путем принято решение о возбуждении уголовного дела. Следственной группе, в состав которой, помимо следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, вошли следователи территориального звена, а также следователи-криминалисты областного управления СК России, предстоит разобраться в обстоятельствах госпитализации мальчика, законности его изъятия и помещения в медучреждение без опекуна из числа родственников.
В настоящее время ребенок продолжает лечение, с ним вместе находятся его родственники. Дальнейшую опеку малолетнего будет осуществлять его бабушка.
Мы следим за ситуацией.