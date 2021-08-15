«Он как зверь, весь в фекалиях, голодный и зовет маму». Страшное видео c 2-летним ребенком — это о том, как спасают детей

— Он как зверь в этой клетке, в фекалиях, в непроветриваемой комнате — так уже неделю, — рассказывает одна из женщин. — Погладить его, пожалеть не дают… Он зовет маму. И днем, и ночью он один, и к нему не пускают.

Женщины рассказали о жестокости медперсонала:

— После того как он фекалии по полу размазал, медсестра ему говорит, что еще раз так сделаешь, я тебе по морде это размажу. А нам говорят — это не ваше собачье дело, не лезьте.

Женщины говорили о том, что малыш ждет отправки в детский дом; где его мама, никто не знал. Ситуацию прояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области.



— Ранее его 22-летняя мама, которая имеет статус «мать-одиночка», оставила сына под присмотром подруги в Центральном районе города и несколько дней не появлялась, распивая спиртное. Данный факт был выявлен сотрудниками ПДН Центрального РОВД, после чего мать была поставлена на учет, а ребенок, находившийся в социально опасном положении, был изъят и передан медикам до решения вопроса социальными службами о его дальнейшем нахождении, — рассказали в ведомстве.