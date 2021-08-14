В Новосибирске продают торговый центр за 550 миллионов

В Новосибирске рядом с ЖМ «Просторный» продают торговый центр «Лазурный» за 550 миллионов
За 550 миллионов в Новосибирске продают ТЦ «Лазурный». В торговом центре есть «Магнит», DNS, KFC и другие магазины. Площадь торгового центра
— Портфель арендаторов хорошо диверсифицирован. Есть все категории арендаторов, которые закрывают повседневный спрос местных жителей: магазины одежды и обуви, заведения питания, кондитерские, супермаркет, пивной магазин, бытовая техника, салоны красоты, отделение почты и другие, —написано в объявлении о продаже на «Авито».
Продавцом выступает «Отелит» — российский девелопер коммерческой недвижимости. НГС не смог дозвониться по предоставленному номеру.
— Объект хорошо известен местным жителям. Регулярно проводятся тематические мероприятия, объект рекламируется в офлайне и социальных сетях. Страницы торгового центра во «ВКонтакте» и Instagram насчитывают 2200 и 900 подписчиков соответственно. Количество посетителей регулярно растет. С октября
Рядом с ТЦ парковка на 150 машин. Объект продается собственником.
Вывески магазинов компании «Сибирский Гигант» полностью пропали с новосибирских улиц, а на месте многих из них уже начали работать новые торговые точки томской группы «Лама». Однако закрытие торговой сети не означает выхода из бизнеса в принципе. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, что осталось у владельцев некогда одного из крупнейших новосибирских ритейлеров.