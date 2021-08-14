В Новосибирске продают торговый центр за 550 миллионов

За 550 миллионов в Новосибирске продают ТЦ «Лазурный». В торговом центре есть «Магнит», DNS, KFC и другие магазины. Площадь торгового центра 5000 кв. м .

— Портфель арендаторов хорошо диверсифицирован. Есть все категории арендаторов, которые закрывают повседневный спрос местных жителей: магазины одежды и обуви, заведения питания, кондитерские, супермаркет, пивной магазин, бытовая техника, салоны красоты, отделение почты и другие, —написано в объявлении о продаже на «Авито».

Продавцом выступает «Отелит» — российский девелопер коммерческой недвижимости. НГС не смог дозвониться по предоставленному номеру.