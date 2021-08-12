«Даже не видно ближайшего дома»: густой туман окутал Новосибирск с утра

Густой туман окутал Новосибирск с утра
Густой утренний туман окутал Новосибирск в четверг,
— Сегодня настолько сильный туман, что даже не видно ближайшего дома, а только его очертания, — написала читательница Дарья.
— Ох, ну и туман же сегодня ночью! Давно ничего подобного не наблюдал — идешь по улице, а что происходит на другой стороне, не видишь, — отметил другой читатель НГС.
Дымку заметили и на правом, и на левом берегу города.
По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, туман. Температура днем
— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте ведомства.
Накануне синоптики сообщили, что в Новосибирске наступил сезон туманов и грозовых дождей.