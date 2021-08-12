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«Даже не видно ближайшего дома»: густой туман окутал Новосибирск с утра

Читатели НГС прислали атмосферные кадры из разных частей города

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Из-за дымки ухудшилась видимость

Из-за дымки ухудшилась видимость

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Густой туман окутал Новосибирск с утра

Густой утренний туман окутал Новосибирск в четверг, 12 августа. Читатели начали присылать фотографии в редакцию с 4 часов утра.

— Сегодня настолько сильный туман, что даже не видно ближайшего дома, а только его очертания, — написала читательница Дарья.

— Ох, ну и туман же сегодня ночью! Давно ничего подобного не наблюдал — идешь по улице, а что происходит на другой стороне, не видишь, — отметил другой читатель НГС.

Дымку заметили и на правом, и на левом берегу города.

Жители Новосибирска заметили туман в районе <nobr class="_">4 часов</nobr> утра

Жители Новосибирска заметили туман в районе 4 часов утра

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Вот так атмосферно выглядят сегодня высотки

Вот так атмосферно выглядят сегодня высотки

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Из-за плотного тумана совсем не видно правого берега

Из-за плотного тумана совсем не видно правого берега

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Мост мистично утопает в густой дымке

Мост мистично утопает в густой дымке

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Ближайшие дома стали еле различимы

Ближайшие дома стали еле различимы

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Краны у стройки четвертого моста

Краны у стройки четвертого моста

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Театр оперы и балета растворился в тумане

Театр оперы и балета растворился в тумане

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По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, туман. Температура днем +17... +19 градусов.

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте ведомства.

Накануне синоптики сообщили, что в Новосибирске наступил сезон туманов и грозовых дождей.

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Новосибирсквлажностьгустой туманпогода
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