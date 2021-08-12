«Даже не видно ближайшего дома»: густой туман окутал Новосибирск с утра

Густой утренний туман окутал Новосибирск в четверг, 12 августа . Читатели начали присылать фотографии в редакцию с 4 часов утра.



— Сегодня настолько сильный туман, что даже не видно ближайшего дома, а только его очертания, — написала читательница Дарья.

— Ох, ну и туман же сегодня ночью! Давно ничего подобного не наблюдал — идешь по улице, а что происходит на другой стороне, не видишь, — отметил другой читатель НГС.

Дымку заметили и на правом, и на левом берегу города.