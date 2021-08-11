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«У нее сложный переходный период»: в Новосибирске ищут 16-летнюю школьницу

Девочка ушла в магазин и перестала отвечать на звонки — родители не видели ее уже четыре дня

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Сначала Даша сбрасывала звонки, потом выключила телефон

Сначала Даша сбрасывала звонки, потом выключила телефон

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В Новосибирске 16-летняя девочка ушла в магазин и пропала

В Кировском районе четыре дня не могут найти 16-летнюю Дарью Дрофу. Школьница отпросилась в магазин и перестала выходить на связь с родственниками. Сейчас ее ищут полиция и поисковой отряд «ЛизаАлерт».

— В день пропажи не было ничего необычного, ни скандалов, ни новых разговоров, ни каких-то сложных событий в жизни. Отпросилась уйти в магазин. Долго не возвращалась, сначала сбрасывала звонки, потом телефон оказался отключен. У девочки сложно проходит переходный период, ей требуется дополнительная помощь родных и близких, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Ранее Дарья из дома не уходила. Рост девочки 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы крашеные белые с рыжим, длиной по плечи. Глаза серо-голубые. Даша ушла из дома в белой футболке, зеленой кофте с капюшоном, в джинсах и белых кроссовках.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении девушки, то позвоните по номерам: 8 800 700-54-52 или в 112.

Также в Кировском районе 9 августа пропала 17-летняя Марина Божко. Девушка ушла из дома на улице Зорге около 10:00.

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