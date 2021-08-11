«У нее сложный переходный период»: в Новосибирске ищут 16-летнюю школьницу

В Новосибирске 16-летняя девочка ушла в магазин и пропала
В Кировском районе четыре дня не могут найти 16-летнюю Дарью Дрофу. Школьница отпросилась в магазин и перестала выходить на связь с родственниками. Сейчас ее ищут полиция и поисковой отряд «ЛизаАлерт».
— В день пропажи не было ничего необычного, ни скандалов, ни новых разговоров, ни каких-то сложных событий в жизни. Отпросилась уйти в магазин. Долго не возвращалась, сначала сбрасывала звонки, потом телефон оказался отключен. У девочки сложно проходит переходный период, ей требуется дополнительная помощь родных и близких, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Ранее Дарья из дома не уходила. Рост девочки 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы крашеные белые с рыжим, длиной по плечи. Глаза серо-голубые. Даша ушла из дома в белой футболке, зеленой кофте с капюшоном, в джинсах и белых кроссовках.
Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении девушки, то позвоните по номерам:
Также в Кировском районе 9 августа пропала 17-летняя Марина Божко. Девушка ушла из дома на улице Зорге около 10:00.