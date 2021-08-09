Из-за дыма якутских пожаров задержали несколько рейсов в Новосибирск

В аэропорту Красноярска задержали вылет двух рейсов в Новосибирск и еще 13 в другие города. Задержки возникли утром в этот понедельник, 9 августа .



— У нас были сложные метеоусловия с утра. До нас дошла дымка от пожаров из Якутии, а также утренний туман был очень густым, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта. — Сейчас полеты возобновлены. Рейсы отправляются в порядке очереди.

В Красноярском крае сейчас также бушуют пожары.

— По оперативной информации, на 11:00 на территории края действует 7 лесных пожаров на общей площади 7670 га. Зона контроля — 4, на площади — 7642 га, — сообщили в Лесопожарном центре Красноярского края.

