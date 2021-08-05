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Из Новосибирска на самолете отправили спасателей в Амурскую область. Рассказываем, зачем понадобилась их помощь

После прибытия на место они начнут укреплять берега и помогать местному населению

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Самолет доставит не только людей, но и специальную технику

Самолет доставит не только людей, но и специальную технику

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Из Новосибирска на самолете отправили спасателей в Амурскую область

Спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России на специальном самолете отправили из Новосибирска в Амурскую область.

— В настоящее время на территории Амурской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов, сопровождающихся ливневыми дождями и шквалистым ветром. Спасатели были отправлены в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в реке Амур и возможным подтоплением домов, дорог и приусадебных участков, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Амурскую область отправили 80 спасателей

В Амурскую область отправили 80 спасателей

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Из Новосибирска были отправлены 80 спасателей и 8 плавсредств. После прибытия на место они начнут укреплять берега и помогать местному населению.

В апреле из Новосибирска выехала колонна спецтехники со спасателями — они помогали в Алтайском крае бороться с паводком.

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ГУ МЧС по Новосибирской областипаводокспасатели
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