Из Новосибирска на самолете отправили спасателей в Амурскую область. Рассказываем, зачем понадобилась их помощь

Из Новосибирска на самолете отправили спасателей в Амурскую область
Спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России на специальном самолете отправили из Новосибирска в Амурскую область.
— В настоящее время на территории Амурской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов, сопровождающихся ливневыми дождями и шквалистым ветром. Спасатели были отправлены в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в реке Амур и возможным подтоплением домов, дорог и приусадебных участков, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из Новосибирска были отправлены 80 спасателей и 8 плавсредств. После прибытия на место они начнут укреплять берега и помогать местному населению.
В апреле из Новосибирска выехала колонна спецтехники со спасателями — они помогали в Алтайском крае бороться с паводком.