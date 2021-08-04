В Новосибирскую область поступила крупная партия «Спутника V» —
— Напомним, в конце июля регион получил 9500 доз «ЭпиВакКороны»,
Ранее мы рассказывали, как новосибирцы переносят вакцинацию «Спутником Лайт».
Всего с начала поставок в регион пришло более
В Новосибирскую область поступила крупная партия «Спутника V» —
— Напомним, в конце июля регион получил 9500 доз «ЭпиВакКороны»,
Ранее мы рассказывали, как новосибирцы переносят вакцинацию «Спутником Лайт».
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