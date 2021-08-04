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В Новосибирскую область поступила крупная партия «Спутника V»

Всего с начала поставок в регион пришло более 700 тысяч доз вакцин разных марок

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В регионе открыто <nobr class="_">97 пунктов</nobr> вакцинопрофилактики

В регионе открыто 97 пунктов вакцинопрофилактики

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В Новосибирскую область поступила крупная партия «Спутника V» — 70 260 доз. Она прибыла на склад «Новосибоблфарма» и в ближайшее время ее начнут распределять во все медицинские организации региона.

— Напомним, в конце июля регион получил 9500 доз «ЭпиВакКороны», 15 000 доз «Спутника V» и 18 400 доз «Спутника Лайт». Первая августовская поставка — 70 260 доз «Спутника V». Всего в Новосибирскую область уже поступило 707 833 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. По состоянию на 4 августа вакцинировано однократно — 590 850 жителей региона. Завершили курс вакцинации 502 942 человека, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Ранее мы рассказывали, как новосибирцы переносят вакцинацию «Спутником Лайт».

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