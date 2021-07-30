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Город из кубиков: команда геймеров со всего мира построила центр Новосибирска в Minecraft

На это у них ушел всего месяц

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Всего в строительстве Новосибирска приняли участие 23 игрока

Всего в строительстве Новосибирска приняли участие 23 игрока

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Команда геймеров из стран СНГ построила центр Новосибирска в игре Minecraft. Улицы столицы Сибири всего за месяц воссоздали участники команды TeamCIS.

— Вообще TeamCIS — это лишь локальная часть большого международного проекта Build the Earth, который ставит своей целью построить всю планету Земля в игре Minecraft в масштабе 1 метр = 1 блок. Уже сейчас можно зайти в игру и посетить многие известные города мира: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Гонконг, Токио, Сингапур. В принципе, такие «виртуальные путешествия» — одна из возможностей, которую предоставляет Build the Earth, — рассказал корреспонденту НГС менеджер команды TeamCIS (проекта BuildTheEarth) Артём Петров.

Он подчеркнул, что группа ценителей игры построила не только Новосибирск, но и другие города постсоветского пространства: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Полтаву, Львов, Киев, Нур-Султан и многие другие.

— Из ближайших к Новосибирску городов мы также строим Барнаул. В нашей команде много людей из разных городов и стран, и мы объединились с общей целью — перенести реальные локации в виртуальную реальность. Конкретно Новосибирск мы начали строить в начале июля. На то, чтобы построить центр города, ушло около месяца, в строительстве Новосибирска приняли участие 23 игрока. Кто-то из них уже давно в нашем проекте, кто-то присоединился лишь недавно, — добавил Артём Петров.

Чтобы принять участие в строительстве игровых версий городов, всем желающим не требуется никаких специальных возможностей, пояснил менеджер команды. Нужен лишь компьютер, ноутбук, планшет или даже простой мобильный телефон, а также лицензионная версия игры Minecraft. Команда с радостью приглашает всех, кто знаком с игрой, присоединиться к грандиозному проекту.

В апреле мы рассказывали, как группа подростков создала крутую Minecraft-модель Карабаша, города в Челябинской области.

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