Школьники из самого грязного города Земли создают себе в Майнкрафт виртуальный чистый мир

Minecraft — игра, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном в 2009 году , которая обрела культовый статус у подростков и с тиражом более 200 миллионов копий стала самой популярной игрой в мире. В ней есть режим выживания и режим творчества, когда игрок волен строить собственный мир практически без ограничений: карта «Майнкрафта» в семь раз больше площади земной суши. Примитивность дизайна, состоящего из кубических элементов, компенсируется почти полной свободой действий. Помимо строительства игрок может крафтить новые материалы и устройства, включая и технически сложные, — скажем, фотодатчики освещенности.



Пару слов о технологии. Строительным элементом Minecraft является кубический блок, сторону которого ребята приняли равным одному метру, что позволило соблюсти масштаб с высокой точностью. Инструментарий игры ограничен, и, кроме стандартного блока, в ней есть лишь полублоки и разные вспомогательные элементы вроде оградок. И если коробки брежневской эпохи строятся из кубиков без проблем, то для сложных сооружений вроде церкви нужна изобретательность: авторы говорят, что перестраивали ее раза четыре. Много времени уходит на подбор текстур, чтобы дома выглядели узнаваемо. Помимо фотографий и собственных измерений иногда используется строительная документация, поэтому планировка города совпадает с реальной.