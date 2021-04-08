Школьники из самого грязного города Земли создают себе в Майнкрафт виртуальный чистый мир

Все статьи про Карабаш начинаются одинаково: «Бу-бу-бу», «Вот перед нами самый грязный город планеты» и «Боже мой, как тут грязно». Мрачное обаяние Карабаша с его марсианскими пейзажами действительно вдохновляет блогеров, пугливых инфлюенсеров и даже группу «Мумий Тролль».
И тут я наткнулся в Сети на забавный проект — модель Карабаша, сделанную из кубиков Minecraft, которая впечатлила меня масштабом и детальностью, а попутно озадачила вопросом: это в самом деле Карабаш? Я отправился в город, чтобы познакомиться с авторами и сличить их модель с реальной локацией.
В майнкрафтовом Карабаше воспроизведен почти весь центр города, но это далеко не конец проекта: к лету он будет целиком. Проработка настолько классная, что можно зайти почти в каждое здание, увидев вполне реалистичную планировку этажей. Похожи на правду и улицы, а с учетом инструментария «Майнкрафта» — игры с нарочито примитивной графикой — достичь этого непросто. Уж поверьте опыту человека, играть которого в «Майнкрафт» периодически заставляет сын: я и трансформаторную будку не построю, а тут — целый город.
А вот авторы проекта — семь учеников 11-го класса карабашской школы
Модель Карабаша выглядит ярко и современно. Карабаш ли это? Или просто дизайнерское видение? Верно и то, и другое. За последние годы город преобразился, и его центр, с поправкой на погоду, смотрится живенько. Пока мы идем от торгового комплекса «Медь» к площади, ребята рассказывают: вот тут раньше был городской рынок, а там, на месте спортивного комплекса, вообще лес. Теперь же вполне симпатичная прогулочная зона с хорошей панорамой на окрестные холмы и сам комбинат, что лишь добавляет колорита.
Но в стороне от центрального маршрута дух старого Карабаша чувствуется везде. Модель, впрочем, тоже не чурается атрибутов времени, серых панелек, неизменных газовых труб и мрачных избушек в километре от новой застройки. Просто в игровом поле даже панельки выглядят веселее, да и зелени побольше. И это не то чтобы искажение, ведь в
— Знаете, когда в сотый раз повторяют, что Карабаш — самый грязный город планеты, иногда уже достает, — говорит Дима Никитенко. — Этот имидж приклеился к нему давно, но за последние годы здесь многое изменилось, а люди так и живут старой памятью.
Minecraft — игра, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном в
Пару слов о технологии. Строительным элементом Minecraft является кубический блок, сторону которого ребята приняли равным одному метру, что позволило соблюсти масштаб с высокой точностью. Инструментарий игры ограничен, и, кроме стандартного блока, в ней есть лишь полублоки и разные вспомогательные элементы вроде оградок. И если коробки брежневской эпохи строятся из кубиков без проблем, то для сложных сооружений вроде церкви нужна изобретательность: авторы говорят, что перестраивали ее раза четыре. Много времени уходит на подбор текстур, чтобы дома выглядели узнаваемо. Помимо фотографий и собственных измерений иногда используется строительная документация, поэтому планировка города совпадает с реальной.
Стройка в Minecraft — это в основном накидывание друг на друга кубиков, что доведено у ребят до автоматизма. Так они воспроизводят дома, рельеф, пруды, столбы. Сначала кто-то из авторов размечает местность, чтобы соблюсти геометрию, а затем работает принцип муравейника: строят сообща. И это сказывается на производительности: например, ЖК «Медный» возвели за несколько часов. Игра допускает копирование объектов, но «моды» (готовые элементы) ребята не используют, уповая только на оригинальный набор блоков. В общем, это действительно крафтовый продукт.
Этот проект сложно определить. С одной стороны, это просто локация для игры в «Майнкрафт», которую скоро перенесут на отдельный сервер, откроют для игроков, населят жителями, зомби и разным паучьём, — всё как в жизни и даже жутче. С другой, это своеобразная визитка Карабаша, который после катастрофического упадка
Презентовать полную модель Карабаша ребята планируют ко Дню города,
И напоследок — фотогалерея с карабашскими контрастами, которые так любят заезжие журналисты и блогеры вроде нас. Кто бы что ни говорил, это один из самых классных городов Челябинской области. Здесь всегда есть что посмотреть.
Летом мы были в Карабаше, чтобы посмотреть на зловещую реку Сак-Элга и новую гидроботаническую площадку, которая должна спасти реку Миасс от рыжих карабашских вод.
Несмотря на все усилия по спасению Карабаша, осень в город до сих пор приходит раньше срока.
По соседству с Карабашом находится еще один очень колоритный город — Кыштым. Там тоже развито медное производство, но совсем в другом ключе.
А вот репортаж из Копейска, которому удалось избавиться от гремлинов прошлого.