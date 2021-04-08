8 апреля четверг
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 77.77
eur 92.33
Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

Все новости

Все новости

Школьники из самого грязного города Земли создают себе в Майнкрафт виртуальный чистый мир

Подростки скрупулезно создают модель каждой улицы из знаменитых кубиков

3 526
15Обсудить

Поделиться

Группа школьников из Карабаша создала удивительно детальную модель города из кубиков Minecraft

Группа школьников из Карабаша создала удивительно детальную модель города из кубиков Minecraft

Поделиться

Все статьи про Карабаш начинаются одинаково: «Бу-бу-бу», «Вот перед нами самый грязный город планеты» и «Боже мой, как тут грязно». Мрачное обаяние Карабаша с его марсианскими пейзажами действительно вдохновляет блогеров, пугливых инфлюенсеров и даже группу «Мумий Тролль».

Рыжий ручей — вот ведь жуть... Впрочем, сегодня не об этом

Рыжий ручей — вот ведь жуть... Впрочем, сегодня не об этом

Поделиться

Вместо карабашских пустошей полюбуемся на город, каким его видят <nobr class="_">17-летние</nobr> майнкрафтеры. И это не <nobr class="_">фейк —</nobr> центр Карабаша именно такой

Вместо карабашских пустошей полюбуемся на город, каким его видят 17-летние майнкрафтеры. И это не фейк — центр Карабаша именно такой

Поделиться

И тут я наткнулся в Сети на забавный проект — модель Карабаша, сделанную из кубиков Minecraft, которая впечатлила меня масштабом и детальностью, а попутно озадачила вопросом: это в самом деле Карабаш? Я отправился в город, чтобы познакомиться с авторами и сличить их модель с реальной локацией.

В майнкрафтовом Карабаше воспроизведен почти весь центр города, но это далеко не конец проекта: к лету он будет целиком. Проработка настолько классная, что можно зайти почти в каждое здание, увидев вполне реалистичную планировку этажей. Похожи на правду и улицы, а с учетом инструментария «Майнкрафта» — игры с нарочито примитивной графикой — достичь этого непросто. Уж поверьте опыту человека, играть которого в «Майнкрафт» периодически заставляет сын: я и трансформаторную будку не построю, а тут — целый город.

Авторы проекта «Карабаш в "Майнкрафте"» позируют на фоне ТК «Медь» в центре города. Слева направо: Артем Алексеев, Алексей Маклаков, Владимир Биксандаев, Дмитрий Никитенко, Семён Бармин и Никита Мордвинкин. Еще одного соавтора, Ивана Агапова, на фото нет

Авторы проекта «Карабаш в "Майнкрафте"» позируют на фоне ТК «Медь» в центре города. Слева направо: Артем Алексеев, Алексей Маклаков, Владимир Биксандаев, Дмитрий Никитенко, Семён Бармин и Никита Мордвинкин. Еще одного соавтора, Ивана Агапова, на фото нет

Поделиться

А вот авторы проекта — семь учеников 11-го класса карабашской школы № 1, которые начали проект спонтанно, без указок сверху или какой-либо коммерческой подоплеки, под руководством наставника Павла Таланкина. Говорят, захотелось добавить в Minecraft новую локацию в виде родного города, но сделать ее максимально детальной, почти фотореалистичной. Летом они планируют завершить строительство, добавив частный сектор Карабаша, окрестные холмы и «Карабашмедь». А потом открыть локацию для публики, то бишь других игроков.

А вот вид на школу, где учатся ребята

А вот вид на школу, где учатся ребята

Поделиться

Карта весьма обширная

Карта весьма обширная

Поделиться

Школьники старались воспроизвести город с максимальной реалистичностью, на которую способен Minecraft

Школьники старались воспроизвести город с максимальной реалистичностью, на которую способен Minecraft

Поделиться

Модель Карабаша выглядит ярко и современно. Карабаш ли это? Или просто дизайнерское видение? Верно и то, и другое. За последние годы город преобразился, и его центр, с поправкой на погоду, смотрится живенько. Пока мы идем от торгового комплекса «Медь» к площади, ребята рассказывают: вот тут раньше был городской рынок, а там, на месте спортивного комплекса, вообще лес. Теперь же вполне симпатичная прогулочная зона с хорошей панорамой на окрестные холмы и сам комбинат, что лишь добавляет колорита.

Ребята идут к центральной площади&nbsp;

Ребята идут к центральной площади 

Поделиться

Сразу и не заподозришь, что это именно Карабаш

Сразу и не заподозришь, что это именно Карабаш

Поделиться

В другую сторону — вид на лысоватые горы Карабаша, которые тоже в планах ребят. Позируя для кадра, ребята запели марш Губки Боба — это было очень забавно

В другую сторону — вид на лысоватые горы Карабаша, которые тоже в планах ребят. Позируя для кадра, ребята запели марш Губки Боба — это было очень забавно

Поделиться

Вид с площади на церковь Иоанна Златоуста

Вид с площади на церковь Иоанна Златоуста

Поделиться

Серые здания украсили цветными лентами

Серые здания украсили цветными лентами

Поделиться

Но в стороне от центрального маршрута дух старого Карабаша чувствуется везде. Модель, впрочем, тоже не чурается атрибутов времени, серых панелек, неизменных газовых труб и мрачных избушек в километре от новой застройки. Просто в игровом поле даже панельки выглядят веселее, да и зелени побольше. И это не то чтобы искажение, ведь в 17 лет родной город всегда хочется видеть чуть более колоритным: я художник — я так вижу. И это чувство заразно, ведь, если люди заморочились так детально воссоздать свой город, значит, он вдохновляет не только блогеров и группу «Мумий Тролль». Жизнь начинается не только с инвестиций, но и с умения видеть перспективу.

— Знаете, когда в сотый раз повторяют, что Карабаш — самый грязный город планеты, иногда уже достает, — говорит Дима Никитенко. — Этот имидж приклеился к нему давно, но за последние годы здесь многое изменилось, а люди так и живут старой памятью.

Случайный кадр. Я попросил ребят найти этот же ракурс в игре

Случайный кадр. Я попросил ребят найти этот же ракурс в игре

Поделиться

И вот он. Газовая труба на месте

И вот он. Газовая труба на месте

Поделиться

Minecraft — игра, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном в 2009 году, которая обрела культовый статус у подростков и с тиражом более 200 миллионов копий стала самой популярной игрой в мире. В ней есть режим выживания и режим творчества, когда игрок волен строить собственный мир практически без ограничений: карта «Майнкрафта» в семь раз больше площади земной суши. Примитивность дизайна, состоящего из кубических элементов, компенсируется почти полной свободой действий. Помимо строительства игрок может крафтить новые материалы и устройства, включая и технически сложные, — скажем, фотодатчики освещенности.

Пару слов о технологии. Строительным элементом Minecraft является кубический блок, сторону которого ребята приняли равным одному метру, что позволило соблюсти масштаб с высокой точностью. Инструментарий игры ограничен, и, кроме стандартного блока, в ней есть лишь полублоки и разные вспомогательные элементы вроде оградок. И если коробки брежневской эпохи строятся из кубиков без проблем, то для сложных сооружений вроде церкви нужна изобретательность: авторы говорят, что перестраивали ее раза четыре. Много времени уходит на подбор текстур, чтобы дома выглядели узнаваемо. Помимо фотографий и собственных измерений иногда используется строительная документация, поэтому планировка города совпадает с реальной.

Дима Никитенко показывает на ноутбуке окна кабинета, в котором мы общаемся&nbsp;

Дима Никитенко показывает на ноутбуке окна кабинета, в котором мы общаемся 

Поделиться

В игре воспроизведены интерьеры зданий. Окна застеклены, двери открываются, есть лестницы — всё как в жизни

В игре воспроизведены интерьеры зданий. Окна застеклены, двери открываются, есть лестницы — всё как в жизни

Поделиться

Пока мы гуляем по городу, ребята сравнивают отдельные здания с их прототипами

Пока мы гуляем по городу, ребята сравнивают отдельные здания с их прототипами

Поделиться

Стройка в Minecraft — это в основном накидывание друг на друга кубиков, что доведено у ребят до автоматизма. Так они воспроизводят дома, рельеф, пруды, столбы. Сначала кто-то из авторов размечает местность, чтобы соблюсти геометрию, а затем работает принцип муравейника: строят сообща. И это сказывается на производительности: например, ЖК «Медный» возвели за несколько часов. Игра допускает копирование объектов, но «моды» (готовые элементы) ребята не используют, уповая только на оригинальный набор блоков. В общем, это действительно крафтовый продукт.

Улица Металлургов в игре

Улица Металлургов в игре

Поделиться

И в реальности

И в реальности

Поделиться

Этот проект сложно определить. С одной стороны, это просто локация для игры в «Майнкрафт», которую скоро перенесут на отдельный сервер, откроют для игроков, населят жителями, зомби и разным паучьём, — всё как в жизни и даже жутче. С другой, это своеобразная визитка Карабаша, который после катастрофического упадка 90-х переживает «ренессанс» — готовая «замануха» для туристов. Проявляют ли интерес к творчеству ребят чиновники или бизнес? Нет, говорят, всё делается на энтузиазме и без конкретных целей. Что для творческих людей скорее плюс.

С площади открывается вид на комбинат

С площади открывается вид на комбинат

Поделиться

Презентовать полную модель Карабаша ребята планируют ко Дню города, 15 июля. Но сроки поджимают и по другой причине: у авторов проекта выпускной класс, а значит, грядут поступление и совсем другие заботы. Но как бы там ни сложилось, думаю, им приятно будет иногда зайти на сервер «Карабаш в "Майнкрафте"», прогуляться по улицам родного города и вспомнить, как это было.

Школа заканчивается, и большинство ребят планирует уехать из Карабаша учиться. Вернутся ли назад? Они говорят, вопрос открытый — всё может быть

Школа заканчивается, и большинство ребят планирует уехать из Карабаша учиться. Вернутся ли назад? Они говорят, вопрос открытый — всё может быть

Поделиться

И напоследок — фотогалерея с карабашскими контрастами, которые так любят заезжие журналисты и блогеры вроде нас. Кто бы что ни говорил, это один из самых классных городов Челябинской области. Здесь всегда есть что посмотреть.

Летом мы были в Карабаше, чтобы посмотреть на зловещую реку Сак-Элга и новую гидроботаническую площадку, которая должна спасти реку Миасс от рыжих карабашских вод.

Несмотря на все усилия по спасению Карабаша, осень в город до сих пор приходит раньше срока.

По соседству с Карабашом находится еще один очень колоритный город — Кыштым. Там тоже развито медное производство, но совсем в другом ключе.

А вот репортаж из Копейска, которому удалось избавиться от гремлинов прошлого.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Карабашигрышкольники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...