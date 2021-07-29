В Новосибирской области появились грузди — фото первых урожаев

Под Новосибирском появились первые грузди
В Новосибирской области появились первые грузди. Грибники уже делятся урожаями, которые они собрали в районах Новосибирской области.
— Сырой груздь. Очень много его там, но нечервивый приходиться поискать, — делится один из подписчиков группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте», уточняя, что такой урожай собран в поселке Емельяновском Мошковского района.
Другая подписчица сообщает, что в лесополосе на ОбьГЭС тоже можно найти грузди.
Ранее НГС публиковал карту самых грибных мест Новосибирской области — там сейчас больше всего груздей и лисичек.