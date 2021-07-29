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В Новосибирской области появились грузди — фото первых урожаев

Из-за отсутствия дождей грибов в регионе пока не очень много

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Пока грибов в области немного, потому что погода слишком сухая

Пока грибов в области немного, потому что погода слишком сухая

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Под Новосибирском появились первые грузди

В Новосибирской области появились первые грузди. Грибники уже делятся урожаями, которые они собрали в районах Новосибирской области.

— Сырой груздь. Очень много его там, но нечервивый приходиться поискать, — делится один из подписчиков группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте», уточняя, что такой урожай собран в поселке Емельяновском Мошковского района.

Четыре ведра и два полных пакета — неплохой урожай

Четыре ведра и два полных пакета — неплохой урожай

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Другая подписчица сообщает, что в лесополосе на ОбьГЭС тоже можно найти грузди.

А эти грибы сфотографированы в районе ОбьГЭС

А эти грибы сфотографированы в районе ОбьГЭС

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Ранее НГС публиковал карту самых грибных мест Новосибирской области — там сейчас больше всего груздей и лисичек.

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грибные местагрибыгрузди
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