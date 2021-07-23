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В Новосибирске впервые нашли растение, которое сто лет назад вывезли из Сибири в Америку

Бодяк болотный еще не был описан официально в справочнике НСО

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Официально считается, что это растение у нас не встречается. Но это не так!

Официально считается, что это растение у нас не встречается. Но это не так!

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В Советском районе Новосибирска на болоте Гладкое нашли бодяк болотный — ранее официально считалось, что это растение в нашем регионе не растет.

— Такая находка говорит о малоизученности Новосибирской области. Ботаники — народ скрупулезный, поэтому если они его не собрали в гербарий, то считается, что его у нас нет. В определителе Новосибирской области в 2000 году не было указано конкретных точек его произрастания, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник ботсада и руководитель открытой лаборатории природоохранной биологии Александр Дубынин. — Сейчас также размещено 22 фотонаблюдения этого растения на портале Inaturalist.

Больше ста лет назад бодяк был занесен из Сибири на северо-восток Северной Америки, где сейчас быстро распространяется по влажным лесам и угрожает местной флоре.

— Само место находки у нас бодяка болотного очень интересное. Это шлюзовской лесоболотный комплекс. И здесь собираются создавать памятник природы регионального значения. Это болото Гладкое и его окрестности, — добавил специалист. — Здесь найдено порядка 30 краснокнижных растений и животных. Очень разнообразная и интересная территория в городе.

В Кочковском районе Новосибирской области в мае нашли редкий краснокнижный яркий гриб — микростому. Ранее в лесу под Новосибирском нашли саркосому шаровидную — она внесена в несколько Красных книг и может не появляться несколько лет.

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растениеэкология
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