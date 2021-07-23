В Новосибирске впервые нашли растение, которое сто лет назад вывезли из Сибири в Америку

В Советском районе Новосибирска на болоте Гладкое нашли бодяк болотный — ранее официально считалось, что это растение в нашем регионе не растет.
— Такая находка говорит о малоизученности Новосибирской области. Ботаники — народ скрупулезный, поэтому если они его не собрали в гербарий, то считается, что его у нас нет. В определителе Новосибирской области в 2000 году не было указано конкретных точек его произрастания, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник ботсада и руководитель открытой лаборатории природоохранной биологии Александр Дубынин. — Сейчас также размещено 22 фотонаблюдения этого растения на портале Inaturalist.
Больше ста лет назад бодяк был занесен из Сибири на северо-восток Северной Америки, где сейчас быстро распространяется по влажным лесам и угрожает местной флоре.
— Само место находки у нас бодяка болотного очень интересное. Это шлюзовской лесоболотный комплекс. И здесь собираются создавать памятник природы регионального значения. Это болото Гладкое и его окрестности, — добавил специалист. — Здесь найдено порядка 30 краснокнижных растений и животных. Очень разнообразная и интересная территория в городе.
В Кочковском районе Новосибирской области в мае нашли редкий краснокнижный яркий гриб — микростому. Ранее в лесу под Новосибирском нашли саркосому шаровидную — она внесена в несколько Красных книг и может не появляться несколько лет.