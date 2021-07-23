В Новосибирске впервые нашли растение, которое сто лет назад вывезли из Сибири в Америку

В Советском районе Новосибирска на болоте Гладкое нашли бодяк болотный — ранее официально считалось, что это растение в нашем регионе не растет.

— Такая находка говорит о малоизученности Новосибирской области. Ботаники — народ скрупулезный, поэтому если они его не собрали в гербарий, то считается, что его у нас нет. В определителе Новосибирской области в 2000 году не было указано конкретных точек его произрастания, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник ботсада и руководитель открытой лаборатории природоохранной биологии Александр Дубынин. — Сейчас также размещено 22 фотонаблюдения этого растения на портале Inaturalist.