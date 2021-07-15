«Едим мясо раз в месяц»: переехавшая в деревню семья рассказала, как выживает на 5 тысяч

Когда переехали, здесь был почти пустой дом — выделили немного денег, купили холодильник и маленькую плиту настольную. Стиральной машинки нет, поэтому стираем всё на руках. Баньки тоже нет пока. Она по факту есть, но была в таком состоянии, что мы из нее курятник сделали, и сейчас там бройлеры выводятся в брудере, куры и кролики живут. Наш дом хороший, теплый — топим печь березой, углем, есть душевая кабина и туалет в доме. Мебели почти нет, с интернетом стало получше — фильм можно посмотреть, хотя он и тормозит, в интернете можно посидеть, ролик в 10 минут я гружу около 8 часов на «Ютьюб». Канал с момента выхода первой колонки на НГС увеличился в два раза, но деньги в рекламу я не вкладываю — их просто нет. Люди у нас добрые, отзывчивые, оставляют комментарии и советы, к которым я прислушиваюсь. В общем, у нас такая вот маленькая семья. Нормально живем. Хотелось бы лучше, но мы со временем всё остальное докупим, возьмем.

На что жить в деревне?

В прошлой колонке мы писали, что возможно в деревне прожить на 5 тысяч рублей. И это действительно так. Но это если вы, например, не курите, покупаете только самое необходимое — тогда по сумме получается 5 тысяч на одного человека. Нам на двоих жизнь выходит в 10 тысяч в месяц, чтобы прожить здесь, но мы себя ущемляем: едим мясо раз в месяц, курицу — раз в несколько дней, питаемся в основном лапшой, ну и так, по мелочи. Так что жить можно, если не шиковать. Но хотелось бы, чтобы побольше получалось по деньгам. Мы всё покупаем в розничном магазине, там цены, конечно, кусаются. Если с посевной покупать пшеницу, ее можно взять за 8–10 рублей/килограмм. А в магазине, где мы закупаемся, она стоит 16,50 рубля/килограмм. Колоссальная разница. Но видите, в чем проблема: чтобы с посевной что-то купить, нужно заказ делать от тонны. В августе пока не знаем как, но планируем скопить 20 тысяч рублей и купить животным корм.

