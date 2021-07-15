«Едим мясо раз в месяц»: переехавшая в деревню семья рассказала, как выживает на 5 тысяч

Новосибирец рассказал, как поднять деревенское хозяйство с нуля и прожить на 5 тысяч в месяц
Год назад Алексей Вольнов с супругой переехали из шумного и пыльного Новосибирска в деревню, чтобы начать жизнь в другой, более комфортной для них среде (читайте предыдущую колонку тут). Пара не только поднимает огород и хозяйство, но еще и успевает рассказывать о своей деревенской жизни на «Ютьюбе», на канале под названием «Простой Парень». И вновь, вот так совсем по-простому и без прикрас, Алексей рассказал об изнанке деревенской жизни и жизни почти без денег, о прелестях и трудностях хозяйства, а также о том, почему без деревень загнутся города. Читайте подробности в новой авторской колонке.
Год прошел не без приключений. Раньше мы жили в доме в одной деревне Алтайского края, но там были трудности с документами, не смогли выкупить участок, где хотели жить. Тогда мы прокатились по Алтайскому краю и переехали в другое место — в село Ясная Поляна. Купили участок в 30 соток с домом, сараем, постройками. Договорились, что по весне хозяева приедут, заберут теплицу, цветы и кое-что еще по мелочи. Когда они приехали весной, то чувствовали себя как у себя дома, начали буянить. Хозяйка попыталась выкопать вишню, ранетку, двери старые забрать какие-то. Схватила старую лавочку и с ней побежала через весь огород к машине. В общем, интересная история.
Год удач и неудач
В остальном хотелось бы, конечно, более продуктивного года, и хозяйства побольше завести, и посадок больше сделать. Но пока что в финансовом смысле мы это не тянем. Но мы развиваемся мелкими шажочками. Нам нравится жизнь в деревне. И если год назад у нас было 10 курочек и 3 кролика, то сейчас уже побольше хозяйства: 11 кроликов, козочек 5 штук, петушка завели, 9 штук бройлеров на забой, 3 козы, 2 свинки, 4 кошки, собака. Хочется раза в два больше, конечно. Управиться с этим всем с утра за полчаса успеваем — покормить, напоить, убраться. Раз в неделю полностью прохожу по животным, убираюсь, слежу за порядком и чистотой, смотрю, где что оторвали, и поправляю это.
Когда переехали, здесь был почти пустой дом — выделили немного денег, купили холодильник и маленькую плиту настольную. Стиральной машинки нет, поэтому стираем всё на руках. Баньки тоже нет пока. Она по факту есть, но была в таком состоянии, что мы из нее курятник сделали, и сейчас там бройлеры выводятся в брудере, куры и кролики живут. Наш дом хороший, теплый — топим печь березой, углем, есть душевая кабина и туалет в доме. Мебели почти нет, с интернетом стало получше — фильм можно посмотреть, хотя он и тормозит, в интернете можно посидеть, ролик в 10 минут я гружу около 8 часов на «Ютьюб». Канал с момента выхода первой колонки на НГС увеличился в два раза, но деньги в рекламу я не вкладываю — их просто нет. Люди у нас добрые, отзывчивые, оставляют комментарии и советы, к которым я прислушиваюсь. В общем, у нас такая вот маленькая семья. Нормально живем. Хотелось бы лучше, но мы со временем всё остальное докупим, возьмем.
На что жить в деревне?
В прошлой колонке мы писали, что возможно в деревне прожить на 5 тысяч рублей. И это действительно так. Но это если вы, например, не курите, покупаете только самое необходимое — тогда по сумме получается 5 тысяч на одного человека. Нам на двоих жизнь выходит в 10 тысяч в месяц, чтобы прожить здесь, но мы себя ущемляем: едим мясо раз в месяц, курицу — раз в несколько дней, питаемся в основном лапшой, ну и так, по мелочи. Так что жить можно, если не шиковать. Но хотелось бы, чтобы побольше получалось по деньгам. Мы всё покупаем в розничном магазине, там цены, конечно, кусаются. Если с посевной покупать пшеницу, ее можно взять за 8–10 рублей/килограмм. А в магазине, где мы закупаемся, она стоит 16,50 рубля/килограмм. Колоссальная разница. Но видите, в чем проблема: чтобы с посевной что-то купить, нужно заказ делать от тонны. В августе пока не знаем как, но планируем скопить 20 тысяч рублей и купить животным корм.
Выжить можно, когда уже хотя бы мало-мальски разовьете огород и хозяйство. Животные едят не очень много: кроликам, например, летом можно травы из огорода накосить, они и поедят. В огороде растут огурцы, помидоры, свекла, картошка, морковь. В этом году хотим больше картошки посадить. За счет этого легче жить будет. А последний год, я так скажу, мы не жили, мы выживали. Но это у нас трудно, пока первый год, пока первый огород, первое хозяйство, первый забой.
Я уже в сентябре пойду кочегаром работать в местную администрацию. Жена у меня тоже теперь работает. Это деньги, конечно, небольшие, но хотя бы будет больше десяти тысяч на человека в месяц получаться. Это деревня — тут никто не смотрит, мол, мало получаешь или много получаешь. Тут идут и работают все.
Жить в городе или деревне?
Жизнь в городе — это не наше. Но не каждый здесь выжить сможет, чтобы без денег, без зарплаты. И мы не жалеем, что бросили город и «свалили» сюда, в деревню, нам нравится это всё. На природу можно выехать, в лес, на озеро. Раньше жили на МЖК, там в паре километров несколько озер было. Приходишь туда купаться, а местные машины моют здесь же. А в нашей деревне все машины моют в своих оградках, а на озеро приезжают, чтобы в чистом купаться, рыбку ловить.
В деревне здесь тихо-спокойно, мало народа, приятный воздух, хорошие соседи, здесь кайфово. Люди добрые и отзывчивые, нет агрессии, никто не гонится за копеечкой. Если тебе нужна помощь, тебе всегда помогут, за бесплатно и «за спасибо». И ты со временем тоже поможешь чем-нибудь. А в городе, что в городе? Суета, паника, все гонятся, пытаются заработать себе больше денег, люди агрессивные, какие-то злые постоянно. А ведь на самом деле большая часть продуктов, которые вы едите, идет с деревень — пшеница, мясо. Одно дело, когда голимую «химозу» за 160–200 рублей в магазинах покупают, а другое дело, когда чистое мясо из деревни. Не будет деревень, в городах все загнутся.
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