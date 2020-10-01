«3–5 тысяч тут хватает на месяц». Сибиряк сбежал из пыльного Новосибирска в деревню — как он сейчас живет

Новосибирец рассказал, почему сбежал из города в деревню
Алексей Вольнов с супругой оставили привычную жизнь, уволились с хорошей работы и переехали из Новосибирска в деревню, чтобы начать всё сначала. И пока их друзья отходят от шока, сама пара вовсю осваивается в Алтайском крае, занимается собственным хозяйством и транслирует свою адаптацию к деревенской жизни на «Ютуб» (блог называется «Простой Парень»). Алексей рассказал НГС, почему они сбежали из города почти без денег и решили кардинально сменить образ жизни, какие у них планы по обустройству в деревне и причем тут возраст Христа. Публикуем его авторскую колонку.
Мы решили уехать из Новосибирска, потому что всё надоело: особенно городская суета и постоянная погоня за временем и деньгами. Тут мы жили на съёмных квартирах. За три года успели пожить во всех районах города, после чего временно переехали на дачу в Бердск, где прожили полтора года. Тогда-то нам и пришла идея переехать подальше от этих пробок, шума, грязного воздуха и бесконечной погони в тихую деревушку. Да и участок почти в 5 соток был мал для развития огорода и своего хозяйства. Сейчас у нас — в том месте, куда мы переехали — официально 33 сотки, а по факту участок тут больше 50 соток. Правда, на все 100% его пока невозможно использовать — около
Это наш побег
Нам с женой по 33 года, и все говорят, что мы решили напрочь изменить свою судьбу в возрасте Христа. Да, мы именно «сбежали», да, это побег. Побег из города, побег от всего. Я называю это побегом, так как мы реально сбежали от всех благ и решили начать жизнь буквально с нуля, чтобы жить в тишине и спокойствии. Наверное, нам просто надоел город.
Мы толком не готовились к переезду, так как у нас постоянно случались форс-мажорные ситуации — такие, что даже не получалось накопить денег на что-либо. После этого о переезде нам оставалось только мечтать. Но случилось так, что всё изменилось буквально за считаные дни.
Родственники отреагировали на наше решение нормально, ведь их в первую очередь интересует благо близких. Знакомые и друзья, мягко говоря, были в шоке. Они до сих пор не могут поверить, что мы решились на такой шаг. Ведь они знают, что денег у нас практически нет, и всё же мы собрались и уехали. И, проехав 450 километров, обрели новый дом.
Не могу сказать, что мы очень активно искали, куда переехать, — были варианты и в Новосибирской области, и в других местах. Мы ездили и смотрели различные деревни. В итоге решили, что остановимся на Алтайском крае. Жена хотела, чтобы мы переехали в степь, а я стремился ближе к горам.
Алтайский край — это другой мир, другие люди — более добрые и отзывчивые. Природа тут завораживает: даже в степи, в глухой деревне, очень красиво, на нашем прежнем месте жительства такой красоты нигде не было. В деревнях Новосибирской области, куда мы ездили на разведку, были узкие улицы, люди прятались за высокими заборами. Мы зашли в сельский магазин, а на нас там смотрели как на волков, вышедших из лесу. И в основном отношение в деревнях к нам было либо с негативом, либо с опаской. А в Алтайском крае даже в незнакомых деревнях люди здороваются, на трассе автомобили останавливаются без причины и предлагают помощь, даже если ты просто остановился что-то поправить в салоне или что-то взять из багажника.
Как городским людям живётся в деревне
Я работал сначала в такси, а потом на заводе «Вектор», где производил писчие мелки. У жены два высших образования. Бросить работу получилось легко, так как и обстоятельства сложились в нашу пользу, и желание переехать было сильнее, чем сидеть на съёмных квартирах и получать на работе свои
С другой стороны, после полутора лет жизни на бердской даче мы привыкли к уличному туалету, кипячению воды. Сейчас, так как в деревне мы совсем недавно и ещё не успели восстановить баню, тоже кипятим воду. А с интернетом тут просто никак... Он работает, «ловит» на телефоне, но на таком уровне, что сообщение может прийти через час. В центре деревни есть точка вай-фай, где можно посмотреть видео или просто «посерфить» (поискать информацию. — Прим. ред.) в интернете. Воздух, как и атмосфера, в деревне намного мягче и приятнее, нежели в городе. Тут нет загазованности.
Мы не только собираемся держать хозяйство, но и уже сделали первые шаги к этому. На днях нам подарили несколько кроликов и 10 кур-несушек. Но сарай ещё пока не подготовлен, и до зимы надо очень много сделать, чтобы животные жили нормально. Сейчас я восстанавливаю сарай, построил новую клетку для кроликов, и на подходе ещё две клетки, также сделал небольшой загончик для кур.
Довольны ли мы? С одной стороны, вот вроде она, наша мечта, но мы хотели подготовиться к этому, а получилось всё спонтанно и так быстро, что чувства смешанные. Зато это настоящий кайф. А с другой стороны, уже осень и ничего не успеваешь сделать к зиме. Денег катастрофически не хватает, и иногда становится страшно, впрочем, это просто редкие слабости, которые есть у всех людей. Мы пришли к одной из своих целей, но нужно наладить тут всё, чтобы было комфортно жить.
Жить в городе или деревне?
Можно выделить как плюсы, так и минусы. В городе легко найти работу, но жить в любом мегаполисе дорого. Чтобы прогуляться, надо иметь в кармане от 500 рублей и больше. В деревне работы нет, но за счёт личного хозяйства можно сократить расходы до такого минимума, что
Если подвести итог, то я не жалею и, наоборот, даже рад, что все сложилось именно так и мы переехали сюда. Да, нет денег. Да, уже сложно и будет ещё сложнее. Но мы готовы к этому, готовы терпеть, работать и стремиться к своим мечтам, которые начали медленно, но воплощаться. Сейчас планирую искать работу или подработки, так как для того же хозяйства нужно многое покупать, а где денег взять без работы? Если честно, буду искать любую отрасль — что не умею, тому научусь, выбора-то нет. Если есть возможность заработать те же
Смогли бы бросить свою городскую жизнь и уехать в деревню?
У нас есть ещё несколько историй про людей, переехавших из города в деревню. Как они живут?
Несколько пар рассказали, почему они уехали из Новосибирска, и показали, как устроен их деревенский быт. Там можно доить козу вместо утреннего кофе, а когда скучно — рубить дрова (на самом деле все не так драматично).
Майя и Стас Холманские также переехали из Новосибирска в Алтайский край. Теперь они варят сыр, за которым к ним выстраиваются в очередь. Смотрите сами.
Этим летом съемочная группа НГС доехала до Гальбштадта и показала, как в Сибири живут настоящие немцы (они говорят на своем языке, варят пиво и делают колбаски).
Вы переехали из шумного города в область или деревню? Поделитесь с нами своей историей.
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