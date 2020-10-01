«3–5 тысяч тут хватает на месяц». Сибиряк сбежал из пыльного Новосибирска в деревню — как он сейчас живет

Мы решили уехать из Новосибирска, потому что всё надоело: особенно городская суета и постоянная погоня за временем и деньгами. Тут мы жили на съёмных квартирах. За три года успели пожить во всех районах города, после чего временно переехали на дачу в Бердск, где прожили полтора года. Тогда-то нам и пришла идея переехать подальше от этих пробок, шума, грязного воздуха и бесконечной погони в тихую деревушку. Да и участок почти в 5 соток был мал для развития огорода и своего хозяйства. Сейчас у нас — в том месте, куда мы переехали — официально 33 сотки, а по факту участок тут больше 50 соток. Правда, на все 100% его пока невозможно использовать — около 15–20 соток заросли кленом и тополями.

Это наш побег

Нам с женой по 33 года, и все говорят, что мы решили напрочь изменить свою судьбу в возрасте Христа. Да, мы именно «сбежали», да, это побег. Побег из города, побег от всего. Я называю это побегом, так как мы реально сбежали от всех благ и решили начать жизнь буквально с нуля, чтобы жить в тишине и спокойствии. Наверное, нам просто надоел город.