«Этот город — просто вау!»: американский блогер снял видеореакцию на таймлапс с Новосибирском

Американский блогер с ником Addicted to Pain выложил на YouTube видеореакцию на таймлапс с красивым Новосибирском, снятый с высоты. Автор этого таймлапса — известный новосибирский фотограф Вадим Махоров.

Еще три года назад Вадим Махоров рассказывал НГС, что снимал ролик в течение целого года. На записи зритель может увидеть город во всех четырех сезонах. Фотограф признался, что вложил в это много часов труда. На видео он старался показать не только город, но и его отдаленные районы.

Блогер Addicted to Pain на своем аккаунте на YouTube делится реакциями на военный контент и видеозаписи со съемками городов. Одной такой записью авторства Вадима Махорова с ним поделился подписчик из Новосибирска.