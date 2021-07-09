«Этот город — просто вау!»: американский блогер снял видеореакцию на таймлапс с Новосибирском

Американский блогер с ником Addicted to Pain выложил на YouTube видеореакцию на таймлапс с красивым Новосибирском, снятый с высоты. Автор этого таймлапса — известный новосибирский фотограф Вадим Махоров.
Еще три года назад Вадим Махоров рассказывал НГС, что снимал ролик в течение целого года. На записи зритель может увидеть город во всех четырех сезонах. Фотограф признался, что вложил в это много часов труда. На видео он старался показать не только город, но и его отдаленные районы.
Блогер Addicted to Pain на своем аккаунте на YouTube делится реакциями на военный контент и видеозаписи со съемками городов. Одной такой записью авторства Вадима Махорова с ним поделился подписчик из Новосибирска.
— Вау! Я почти уверен, что это ледяной туман. Вы только гляньте! Он почти полностью обволакивает город. Выглядит кинематографично, — прокомментировал блогер первые кадры видеозаписи с подплывающими к городу облаками.
Также его удивил кадр с большим количеством деревьев у города. Блогер задался вопросом — парк это или полноценный лес? Американца впечатлили кадры с высокими новостройками и дома по улице Вилюйской с рисунками на фасаде.
— Мне бы хотелось, чтобы и мы делали такое у себя. Я имею в виду, что лучше — жить в простом многоквартирном доме из кирпича или иметь рядом целое произведение искусства? Это прекрасно! Потрясающая работа с медведицей и медвежатами, — восхитился он.
Блогер даже сравнил Новосибирск с Нью-Йорком по уровню активности жителей, потому что «город никогда не спит». Его впечатлили архитектура домов в Краснообске, которые имеют круговую форму, а также лесопарк имени Синягина.
— Классная вещь, которую можно заметить, это то, что в Сибири так много пространства, много земли. Поэтому людям здесь не приходится строить небоскребы, как в Нью-Йорке, например. При этом здесь так много зданий — это огромный город, — добавил он.
Кроме того, американца запутал метромост. Из-за закрытого пространства моста он предположил, что это пешеходный или велосипедный мост.
— Что за гигантский город, друг! Он просто огромный. Видно, что в нём столько всего происходит, постоянная толчея и суета. Кажется, будто он никогда не останавливается. Будто фабрики и производства постоянно работают, электростанции. Люди снуют туда-сюда. Этот город — просто вау! Красивое место, — заключил американский блогер.
Недавно Google показал, как за 36 лет поменялся Нововсибирск. Его развитие впечатляет!