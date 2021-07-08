В Новосибирске от коронавируса умер основатель Academ.org Петр Чернов

6 июля в Новосибирске скончался основатель интернет-сети Academ.org Петр Чернов. Из этой сети вышли такие проекты, как форум Академгородка и сайт Academ.info
Как пишет сайт Academ.info, две недели назад Петр Чернов простудился, но не придал этому значения. Вскоре его состояние ухудшилось, 3 июля Петра Чернова перевели на ИВЛ с диагнозом «коронавирус». 6 июля он скончался.
Редакция НГС приносит соболезнования близким Петра Чернова.
— Петр Чернов жил в одном из районов Новосибирской области, где занимался другим бизнесом. Вел исключительно здоровый образ жизни, увлекался восточными практиками, был очень оптимистичен и позитивен, — передает Academ.info.
Петр Чернов создал проект «Территориальные компьютерные сети Академгородка» в 2001 году. До этого новосибирцы выходили через телефонные модемы, а Чернов создал локальную сеть, став интернет-провайдером.
В 2007 году между Academ.org и ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» произошел конфликт. Тогда директор управляющей компании Виталий Пасечников потребовал от главы «Первой мили» (в которую входил Academ.org) Петра Чернова погасить задолженность в 67 тысяч рублей за размещение оборудования в подъездах жилых домов Советского района Новосибирска. В случае неуплаты долга руководитель управляющей компании выразил намерения демонтировать сетевое оборудование сети Academ.org.
Петр Чернов, в свою очередь, назвал требования коммунальщиков «реальным действием по уничтожению» и призвал их к цивилизованному решению вопроса. Кроме того, от имени ООО «Первая миля» в Арбитражный суд был подан иск. Провайдеры считали, что УК не имеет права собирать с них деньги за аренду кабелей, пролегающих в жилых домах, потому что это право принадлежит жильцам.
Жители Академгородка в защиту своего провайдера устраивали акции протеста.
Вскоре после конфликта Academ.org начали постепенно отключать от электричества. В июле 2007 года Петр Чернов совершил сделку с компанией «Норильск-телеком», уступив ей ООО «Первая миля», которой принадлежали Academ.org и «Академ.инфо». В 2014 году «Норильск-телеком» поглотили «Сибирские сети».
После продажи «Первой мили» Петр Чернов занимался разными проектами, жил в Таиланде, но затем вернулся в Новосибирск, передает издание «Родные берега».
— Он был очень умным и креативным предпринимателем. Петра Чернова можно считать основателем интернет-сетей Академгородка, — цитирует издание его коллегу Андрея Федотова.
В феврале от коронавируса скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян.