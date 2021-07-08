В Новосибирске от коронавируса умер основатель Academ.org Петр Чернов

6 июля в Новосибирске скончался основатель интернет-сети Academ.org Петр Чернов. Из этой сети вышли такие проекты, как форум Академгородка и сайт Academ.info

Как пишет сайт Academ.info, две недели назад Петр Чернов простудился, но не придал этому значения. Вскоре его состояние ухудшилось, 3 июля Петра Чернова перевели на ИВЛ с диагнозом «коронавирус». 6 июля он скончался.

Редакция НГС приносит соболезнования близким Петра Чернова.

— Петр Чернов жил в одном из районов Новосибирской области, где занимался другим бизнесом. Вел исключительно здоровый образ жизни, увлекался восточными практиками, был очень оптимистичен и позитивен, — передает Academ.info.