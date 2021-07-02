В Заельцовском районе потратят 340 тысяч на снос погребов и ветхих сараев

Муниципальное учреждение «Центральное» объявило аукцион на снос заброшенных сараев на территории Заельцовского района. Закупка появилась в системе 23 июня, в настоящее время ведется работа комиссии, после чего будет объявлен победитель.



Предполагается, что на снос 650 квадратов ветхих надворных построек и погребов потратят 341 тысячу рублей — это максимальная стоимость контракта. Победитель должен будет закончить работы до 15 сентября.



— Ветхие надворные постройки (сараи), с устранением (засыпкой) заброшенных погребов, разбор конструкций и вывоз на отвал, вывоз мусора, зачистка территории, кошение травы, обрезка веток, — перечисляются в технической документации все виды работ, которые должен будет выполнить победитель.

