В Заельцовском районе потратят 340 тысяч на снос погребов и ветхих сараев

В Заельцовском районе потратят 340 тысяч на снос ветхих сараев
Муниципальное учреждение «Центральное» объявило аукцион на снос заброшенных сараев на территории Заельцовского района. Закупка появилась в системе 23 июня, в настоящее время ведется работа комиссии, после чего будет объявлен победитель.
Предполагается, что на снос 650 квадратов ветхих надворных построек и погребов потратят 341 тысячу рублей — это максимальная стоимость контракта. Победитель должен будет закончить работы до 15 сентября.
— Ветхие надворные постройки (сараи), с устранением (засыпкой) заброшенных погребов, разбор конструкций и вывоз на отвал, вывоз мусора, зачистка территории, кошение травы, обрезка веток, — перечисляются в технической документации все виды работ, которые должен будет выполнить победитель.
А так выглядит список адресов, где будут производиться работы: в районе улицы Холодильной, 25 (
Как сообщили корреспонденту НГС в мэрии, надворные постройки являются вспомогательными, они предназначались для обслуживания основного жилого строения и жилых пристроек.
— Надворные постройки по адресам, указанные в обращении, находятся непосредственно в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома. Освободившаяся территория будет использована для эксплуатации данных жилых домов, — добавили в мэрии.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, что появится на месте освободившихся участков. В конце мая в Академгородке начали сносить ветхий дом на Океанской — мы публиковали видео очевидцев.