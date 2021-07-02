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В Заельцовском районе потратят 340 тысяч на снос погребов и ветхих сараев

Работы затронут микрорайон Аэропорт и район у Новосибирского зоопарка — публикуем список адресов

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Один из сараев снесут во дворе дома на улице Аэропорт, 3

Один из сараев снесут во дворе дома на улице Аэропорт, 3

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В Заельцовском районе потратят 340 тысяч на снос ветхих сараев

Муниципальное учреждение «Центральное» объявило аукцион на снос заброшенных сараев на территории Заельцовского района. Закупка появилась в системе 23 июня, в настоящее время ведется работа комиссии, после чего будет объявлен победитель.

Предполагается, что на снос 650 квадратов ветхих надворных построек и погребов потратят 341 тысячу рублей — это максимальная стоимость контракта. Победитель должен будет закончить работы до 15 сентября.

— Ветхие надворные постройки (сараи), с устранением (засыпкой) заброшенных погребов, разбор конструкций и вывоз на отвал, вывоз мусора, зачистка территории, кошение травы, обрезка веток, — перечисляются в технической документации все виды работ, которые должен будет выполнить победитель.

А так выглядит список адресов, где будут производиться работы: в районе улицы Холодильной, 25 (200 кв. м), улицы Аэропорт, 3 (300 кв. м), улицы Мочищенское шоссе, 12 (50 кв. м) и между домами 29/1 и 27/1 на Дмитрия Донского (100 кв. м).

Как сообщили корреспонденту НГС в мэрии, надворные постройки являются вспомогательными, они предназначались для обслуживания основного жилого строения и жилых пристроек.

— Надворные постройки по адресам, указанные в обращении, находятся непосредственно в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома. Освободившаяся территория будет использована для эксплуатации данных жилых домов, — добавили в мэрии.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, что появится на месте освободившихся участков. В конце мая в Академгородке начали сносить ветхий дом на Океанской — мы публиковали видео очевидцев.

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сараиветхие здания
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