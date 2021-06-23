В Новосибирске сделают двор по проекту архитектора-первокурсницы — в нём есть мачта, пальмы и маяк

Первокурсница НГУАДИ Екатерина Мельникова выиграла архитектурный конкурс — теперь по ее проекту благоустроят один из дворов на Пархоменко в квартале «КрымSky», который строит SKY Group.



Защита проектов прошла 23 июня , до финала конкурса, организованного НГУАДИ и застройщиком, дошли 6 участниц . Основой проектов стало функциональное деление двора на площадку для собраний, имиджевую зону с кораблем и 9-метровой мачтой и детскую площадку. В проектах также нужно было предусмотреть тропу здоровья и установку 5-метровых искусственных пальм.