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В Новосибирске сделают двор по проекту архитектора-первокурсницы — в нём есть мачта, пальмы и маяк

Студентка выиграла конкурс, организованный новосибирским застройщиком SKY Group и НГУАДИ

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Победительница предложила главный объект во дворе — корабль с 9-метровой мачтой — обустроить и для детей, и для взрослых. Дети смогут играть у штурвала, а взрослые отдыхать за столом на «корме»

Победительница предложила главный объект во дворе — корабль с 9-метровой мачтой — обустроить и для детей, и для взрослых. Дети смогут играть у штурвала, а взрослые отдыхать за столом на «корме»

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По проекту студентки-первокурсницы в Новосибирске сделают двор на левом берегу

Первокурсница НГУАДИ Екатерина Мельникова выиграла архитектурный конкурс — теперь по ее проекту благоустроят один из дворов на Пархоменко в квартале «КрымSky», который строит SKY Group.

Защита проектов прошла 23 июня, до финала конкурса, организованного НГУАДИ и застройщиком, дошли 6 участниц. Основой проектов стало функциональное деление двора на площадку для собраний, имиджевую зону с кораблем и 9-метровой мачтой и детскую площадку. В проектах также нужно было предусмотреть тропу здоровья и установку 5-метровых искусственных пальм.

Одним из центральных объектов двора Екатерина Мельникова предложила сделать маяк: шесть опор с разноцветными деревянными кольцами, под которыми можно будет пройти и ребенку, и взрослому. В башне маяка предусмотрен фонарь, а рядом с ним — амфитеатр со скамейками

Одним из центральных объектов двора Екатерина Мельникова предложила сделать маяк: шесть опор с разноцветными деревянными кольцами, под которыми можно будет пройти и ребенку, и взрослому. В башне маяка предусмотрен фонарь, а рядом с ним — амфитеатр со скамейками

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Жюри отметило, что Екатерина Мельникова немного вышла за рамки техзадания, помимо обязательных элементов придумав арт-объект в виде маяка.

— Маяк является связующим элементом между тремя зонами, так как он своим светом является ориентиром для имиджевого корабля и лодки-песочницы на детской площадке, — описала идею девушка.

Она также придумала стилизованный «порт» недалеко от маяка со световыми кубами и крупными деревьями для защиты от солнца и дождя, а амфитеатр с лавочками в зоне для собраний встроила в ландшафт двора.

Между зоной с маяком и зоной с кораблем Екатерина Мельникова предложила построить «порт» из световых кубов под большими деревьями, которые можно использовать и как табуреты, и как столики

Между зоной с маяком и зоной с кораблем Екатерина Мельникова предложила построить «порт» из световых кубов под большими деревьями, которые можно использовать и как табуреты, и как столики

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Жюри оценили внимание Екатерины Мельниковой к деталям, легкость реализации ее решений и ремонтопригодность конструкций. Ее проект по числу голосов немного обогнал предложение третьекурсницы Алёны Сухановой, третье место заняла Анастасия Булычева. При этом компания-застройщик намерена «миксовать» проекты при доработке и реализации, рассказал президент SKY Group Владимир Литвинов.

Корабль Алёны Сухановой, занявшей второе место, состоит из бетонного носа и деревянной кормы и украшен фонариками, а резиновое покрытие цветом имитирует изображение глубины на картах

Корабль Алёны Сухановой, занявшей второе место, состоит из бетонного носа и деревянной кормы и украшен фонариками, а резиновое покрытие цветом имитирует изображение глубины на картах

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Реализовать проект благоустройства планируют этим летом: в SKY Group сообщили, что для этого уже всё готово. Одна из победительниц будет заниматься авторским надзором за гонорар в размере 2% от сметной стоимости проекта и участвовать в разработке рабочей документации проекта. Объем финансирования проекта пока не определен.

Анастасия Булычева предложила встроить в нос и корму символического корабля амфитеатр, а палубу обозначить компасом на резиновом покрытии

Анастасия Булычева предложила встроить в нос и корму символического корабля амфитеатр, а палубу обозначить компасом на резиновом покрытии

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В компании рассказали, что не в первый раз обращаются за помощью к студентам: Владимир Литвинов отметил, что их видение часто интереснее того, что предлагают уже опытные проектировщики. Один из студенческих проектов также реализован в доме застройщика на улице Сибиряков-Гвардейцев, 82.

В 2019 году НГС делал обзор новых и необычных дворов в жилых комплексах Новосибирска, а психолог рассказала, что нужно детям во дворе на самом деле.

В начале месяца стало известно, что новое благоустройство ждет пешеходную зону в центре Новосибирска: там заменят тротуар, поставят необычные скамейки и повесят гирлянды.

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SKY GroupНГУАДИдвор
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