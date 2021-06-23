В Новосибирске сделают двор по проекту архитектора-первокурсницы — в нём есть мачта, пальмы и маяк

По проекту студентки-первокурсницы в Новосибирске сделают двор на левом берегу
Первокурсница НГУАДИ Екатерина Мельникова выиграла архитектурный конкурс — теперь по ее проекту благоустроят один из дворов на Пархоменко в квартале «КрымSky», который строит SKY Group.
Защита проектов прошла
Жюри отметило, что Екатерина Мельникова немного вышла за рамки техзадания, помимо обязательных элементов придумав арт-объект в виде маяка.
— Маяк является связующим элементом между тремя зонами, так как он своим светом является ориентиром для имиджевого корабля и лодки-песочницы на детской площадке, — описала идею девушка.
Она также придумала стилизованный «порт» недалеко от маяка со световыми кубами и крупными деревьями для защиты от солнца и дождя, а амфитеатр с лавочками в зоне для собраний встроила в ландшафт двора.
Жюри оценили внимание Екатерины Мельниковой к деталям, легкость реализации ее решений и ремонтопригодность конструкций. Ее проект по числу голосов немного обогнал предложение третьекурсницы Алёны Сухановой, третье место заняла Анастасия Булычева. При этом компания-застройщик намерена «миксовать» проекты при доработке и реализации, рассказал президент SKY Group Владимир Литвинов.
Реализовать проект благоустройства планируют этим летом: в SKY Group сообщили, что для этого уже всё готово. Одна из победительниц будет заниматься авторским надзором за гонорар в размере 2% от сметной стоимости проекта и участвовать в разработке рабочей документации проекта. Объем финансирования проекта пока не определен.
В компании рассказали, что не в первый раз обращаются за помощью к студентам: Владимир Литвинов отметил, что их видение часто интереснее того, что предлагают уже опытные проектировщики. Один из студенческих проектов также реализован в доме застройщика на улице Сибиряков-Гвардейцев, 82.
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В начале месяца стало известно, что новое благоустройство ждет пешеходную зону в центре Новосибирска: там заменят тротуар, поставят необычные скамейки и повесят гирлянды.