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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС

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В защиту самокатчиков. Как злобные пешеходы сами нарушают и шарахаются по тротуарам

Колонка о том, как некоторые новосибирцы сами мешают другим и считают тротуар личной собственностью

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Если вас раздражают электросамокаты на тротуарах, вспомните, а всегда ли вы сами правильно ведете себя на дороге

Если вас раздражают электросамокаты на тротуарах, вспомните, а всегда ли вы сами правильно ведете себя на дороге

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В последнее время вокруг электросамокатов началась настоящая истерия, дошло до того, что в Санкт-Петербурге сервисы проката временно останавливали работу. Самокатчиков обвиняют во всех смертных грехах, будто бы они каждый день сшибают насмерть сотни пешеходов. На самом деле размеры бедствия преувеличены, а больше всего возмущаются отдельные агрессивные пешеходы, считающие тротуар своей личной собственностью. Причем некоторые из этих пешеходов приносят на наших улицах больше вреда, чем самокатчики.

Развитие системы аренды электросамокатов в регионах сопровождается сейчас истошными воплями со стороны всяких ретроградов и тех, кто присоединился к ним за компанию. Что-то в предыдущие 2 года, когда сервис набирал обороты в Москве, воплей было поменьше. Кто-то воспринимает в штыки всё новое, прогрессивное, кому-то самокаты, видите ли, пройти мешают, кто-то боится, что его задавит самокатчик.

Да, проблема с быстрой и опасной ездой по тротуарам со стороны отдельных самокатчиков существует, но не надо преувеличивать масштабы и вешать ярлыки на всех. Сам наблюдаю, как многие люди на самокатах сейчас едут аккуратно, обруливают пешеходов, никого с дороги не сгоняют. Да, факты столкновений есть, но много ли таких сообщений по Новосибирску вы слышали в СМИ за последний месяц?

Думаю, проблема будет урегулирована в ближайшее время программным ограничением скорости самокатов.

Зато каждый день бьются автомобили и происходят ДТП с перебегающими дорогу пешеходами. Вообще есть такая отдельная категория пешеходов, которых можно назвать «пешиками» по аналогии с «водятлами». Это они переходят и перебегают 6-полосные дороги в неположенных местах, это они выскакивают на пешеходный переход внезапно, не убедившись, что им уступают. Выскакивают из-за автобусов, идут через улицу, уткнувшись в смартфон и не замечая, что зеленый им уже не горит.

А как они ведут себя на тротуаре? Пешеход, между прочим, тоже участник дорожного движения со своими правами и ответственностью. Немногие знают, что, поскольку у нас в стране правостороннее движение, пешеходов это тоже касается — нужно придерживаться правой стороны тротуара. Но кто это соблюдает? Бывает растележится такой «пешик» посередине узкой дорожки, не обойдешь его. Или внезапно шарахается вправо или влево. Или встанут вдвоем посреди дорожки и лясы точат. Или в смартфон уткнется и идет прямо на тебя. То есть мешает своим же собратьям, пешеходам.

Что же касается приватизации тротуаров исключительно пешеходами — это не ваша личная собственность. Согласно ПДД, по тротуарам могут двигаться и самокатчики, и велосипедисты, и роллеры. «К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства», — сообщают нам правила. То есть самокатчик — такой же гражданин с такими же правами.

Так что давайте прекратим истерику: пешеходы — не считайте себя королями, самокатчики — ездите аккуратно и медленно, компании по прокату — ограничьте скорость самокатов. И всем будет благодать.

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ПДДпешеходэлектросамокат
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