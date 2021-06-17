В защиту самокатчиков. Как злобные пешеходы сами нарушают и шарахаются по тротуарам

Развитие системы аренды электросамокатов в регионах сопровождается сейчас истошными воплями со стороны всяких ретроградов и тех, кто присоединился к ним за компанию. Что-то в предыдущие 2 года , когда сервис набирал обороты в Москве, воплей было поменьше. Кто-то воспринимает в штыки всё новое, прогрессивное, кому-то самокаты, видите ли, пройти мешают, кто-то боится, что его задавит самокатчик.

Да, проблема с быстрой и опасной ездой по тротуарам со стороны отдельных самокатчиков существует, но не надо преувеличивать масштабы и вешать ярлыки на всех. Сам наблюдаю, как многие люди на самокатах сейчас едут аккуратно, обруливают пешеходов, никого с дороги не сгоняют. Да, факты столкновений есть, но много ли таких сообщений по Новосибирску вы слышали в СМИ за последний месяц?

Думаю, проблема будет урегулирована в ближайшее время программным ограничением скорости самокатов.