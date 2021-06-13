Рок-музыкант оставил автограф на руке поклонника — тот сразу сделал из него татуировку прямо в баре

В Новосибирске поклонник группы The Hatters попросил солиста оставить автограф на руке и тут же сделал из него татуировку.
Музыканты питерской фолк-рок-группы Hatters после выступления отдыхали в баре «Джонатан», один из посетителей попросил солиста Юрия Музыченко об автографе, тот сделал поклоннику рисунок на предплечье. Одновременно в баре отдыхали татуировщики, появилась идея сделать из рисунка тату.
— Бар находится рядом с нашей студией, мы сбегали за оборудованием, разложились и сделали, прямо в самом баре на барной стойке. Мы отдыхали в этом баре, и пришло спонтанное решение. Там мордашка с короной изображена, — рассказала Мария Соболь, мастер студии «ЕБШ tattoo studio».
Процесс нанесения татуировки занял
В марте мы рассказывали, как жительница Новосибирска Александра Котова сделала себе татуировку, посвященную сугробам и мэру Локтю — посмотрите на нее.