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Рок-музыкант оставил автограф на руке поклонника — тот сразу сделал из него татуировку прямо в баре

В одном баре оказались музыканты, поклонники и татуировщики

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Тату сделали оперативно прямо на барной стойке

Тату сделали оперативно прямо на барной стойке

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В Новосибирске поклонник группы The Hatters попросил солиста оставить автограф на руке и тут же сделал из него татуировку.

Музыканты питерской фолк-рок-группы Hatters после выступления отдыхали в баре «Джонатан», один из посетителей попросил солиста Юрия Музыченко об автографе, тот сделал поклоннику рисунок на предплечье. Одновременно в баре отдыхали татуировщики, появилась идея сделать из рисунка тату.

Изображена некая «мордашка с короной»

Изображена некая «мордашка с короной»

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— Бар находится рядом с нашей студией, мы сбегали за оборудованием, разложились и сделали, прямо в самом баре на барной стойке. Мы отдыхали в этом баре, и пришло спонтанное решение. Там мордашка с короной изображена, — рассказала Мария Соболь, мастер студии «ЕБШ tattoo studio».

Процесс нанесения татуировки занял 15 минут, в итоге поклонник остался доволен результатом.

В марте мы рассказывали, как жительница Новосибирска Александра Котова сделала себе татуировку, посвященную сугробам и мэру Локтю — посмотрите на нее.

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татутатуировка
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