Рок-музыкант оставил автограф на руке поклонника — тот сразу сделал из него татуировку прямо в баре

В Новосибирске поклонник группы The Hatters попросил солиста оставить автограф на руке и тут же сделал из него татуировку.

Музыканты питерской фолк-рок-группы Hatters после выступления отдыхали в баре «Джонатан», один из посетителей попросил солиста Юрия Музыченко об автографе, тот сделал поклоннику рисунок на предплечье. Одновременно в баре отдыхали татуировщики, появилась идея сделать из рисунка тату.