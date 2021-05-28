«Грязь обходим по проезжей части»: жители «Европейского берега» развернули борьбу за дорогу к детскому саду

Житель «Европейского берега» Владимир Курков тоже говорит, что его соседи уже обращались в разные инстанции:



— Сыну дали путевку в детский сад примерно четыре месяца назад. Его водит то жена, то я по улице Владимира Заровного. Зимой там более или менее можно было пройти по снегу, хотя там трансформаторная будка и узкий проход. Потом началась весна, грязь: либо ты в сухую погоду идешь по глине, либо приходится грязь обходить сбоку, по проезжей части. То есть никакого другого прохода, кроме как по проезжей части, нет. Пешеходные переходы предусмотрены по бокам детского сада. Спасибо, конечно, что детский сад сдали, но этот момент не предусмотрели. И, судя по всему, никто не собирается эту проблему решать.

Владимир хотел бы комплексного решения проблемы — сделать проходы в детский сад с боков по асфальтированной дороге и предусмотреть еще один пешеходный переход к центру территории сада.

Что отвечают ответственные люди

Галина и Владимир объясняют, что в официальных ответах власти и в ответах в соцсетях им не обещали решить проблему, но говорили, что рассмотрят этот вопрос (скриншоты и документы имеются в распоряжении редакции).