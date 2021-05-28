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«Грязь обходим по проезжей части»: жители «Европейского берега» развернули борьбу за дорогу к детскому саду

Сад № 390 открыли зимой, но к нему до сих пор не проложили удобный подход

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Так выглядит детский сад со стороны дома по адресу Владимира Заровного, 38 (если смотреть на вход в здание, то это ракурс слева). По этой глине и грязи не хотят ходить жители микрорайона

Так выглядит детский сад со стороны дома по адресу Владимира Заровного, 38 (если смотреть на вход в здание, то это ракурс слева). По этой глине и грязи не хотят ходить жители микрорайона

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Новосибирцы добиваются пешеходного перехода к детскому саду в «Европейском береге»

Жители микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске пытаются добиться от чиновников и застройщика удобного и безопасного подхода к детскому саду № 390, который начал работать зимой 2021 года. По бокам детского сада есть два пешеходных перехода, а к центральной части, где вход в учреждение, — нет, поэтому новосибирцы либо нарушают правила дорожного движения и переходят дорогу в неположенном месте, либо идут по грязи и глине от действующих пешеходных переходов. Журналист НГС Мария Тищенко разбиралась в ситуации.

Что не так с дорогой в детский сад

— Сад сдали зимой, на приемку приезжал мэр с комиссией и якобы всё прекрасно, но сейчас главные вопросы безопасности в саду не решаются вообще. Наиболее наболевший — о пешеходном переходе. У нас в сад один вход со стороны дороги и два пешеходных перехода по бокам. Если ты перейдешь по ним, то к саду пройти не сможешь, потому что там либо парковка, либо какие-то земельные, строительные работы, ходят КАМАЗы и месиво глины, — описывает проблему жительница «Европейского берега» Галина, попросившая не указывать фамилию.

Галина поясняет, что многим родителям приходится нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу не по пешеходному переходу, а по проезжей части.

— Мы писали письма, нам приходили многочисленные ответы. Там какая-то проблема с землей: застройщик говорит, что это не его земля. Мне кажется, что если бы это была их земля, они бы уже что-то предприняли. Мы так и не знаем, чья это земля. По логике — муниципалитета. Нам ответили, что якобы пешеходный переход не может упираться в газон, где уже земля застройщика. В общем, непонятные ответы. Недавно обратились к депутату: якобы этап дележки этой земли прошел, но когда следующий? Мы уже написали письма в прокуратуру и президенту, будем подписывать. Непонятно, кто подписывал приемку этого детского сада. Какой-то треш: дети идут в детский сад по дороге! — возмущается Галина.

Так выглядит детский сад со стороны дома по адресу Владимира Заровного, 26 (если смотреть на вход в здание, то это ракурс справа)

Так выглядит детский сад со стороны дома по адресу Владимира Заровного, 26 (если смотреть на вход в здание, то это ракурс справа)

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Житель «Европейского берега» Владимир Курков тоже говорит, что его соседи уже обращались в разные инстанции:

— Сыну дали путевку в детский сад примерно четыре месяца назад. Его водит то жена, то я по улице Владимира Заровного. Зимой там более или менее можно было пройти по снегу, хотя там трансформаторная будка и узкий проход. Потом началась весна, грязь: либо ты в сухую погоду идешь по глине, либо приходится грязь обходить сбоку, по проезжей части. То есть никакого другого прохода, кроме как по проезжей части, нет. Пешеходные переходы предусмотрены по бокам детского сада. Спасибо, конечно, что детский сад сдали, но этот момент не предусмотрели. И, судя по всему, никто не собирается эту проблему решать.

Владимир хотел бы комплексного решения проблемы — сделать проходы в детский сад с боков по асфальтированной дороге и предусмотреть еще один пешеходный переход к центру территории сада.

Что отвечают ответственные люди

Галина и Владимир объясняют, что в официальных ответах власти и в ответах в соцсетях им не обещали решить проблему, но говорили, что рассмотрят этот вопрос (скриншоты и документы имеются в распоряжении редакции).

В одном из ответов департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса говорится следующее:

— Подготовлено техническое задание на установку дорожного знака «Дети». Произвести понижение бордюра с учетом выполненного благоустройства застройщиком и значительного перепада высот не представляется возможным. В районе дома № 40 имеется пешеходный переход, который приближен к детскому саду.

Правда, ближайший к детскому саду дом не № 40, а № 38.

Жителей возмущает то, что дом указан неверно. Владимир считает, что не все представители власти пользуются возможностью проникнуться проблемой и помочь

Жителей возмущает то, что дом указан неверно. Владимир считает, что не все представители власти пользуются возможностью проникнуться проблемой и помочь

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«Ведем переговоры с мэрией»

В компании «Брусника» (застройщик микрорайона) журналисту НГС объяснили, что территория, прилегающая к детскому саду № 390, принадлежит муниципалитету:

— «Брусника» заинтересована в ее благоустройстве, в настоящий моменты мы ведем переговоры с администрацией. Проект предполагает организацию велодорожки, пешеходного тротуара и парковки для жителей. Детский сад будет отделен от тротуара зеленым буфером.

В мэрии журналисту НГС сообщили, что ограждение территории детского сада было выполнено согласно действующей нормативной документации:

— Вся земля, что выходит за границу забора детского сада, будет передана в муниципальную собственность города Новосибирска. Данная территория, находящаяся за пределами забора детского сада, будет благоустроена. Пешеходный переход и асфальтобетонная дорога с элементами благоустройства будут выполнены, данные мероприятия на себя берет ООО «Брусника».

На этой фотографии виден пешеходный переход возле дома 38

На этой фотографии виден пешеходный переход возле дома 38

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По информации мэрии, территория земельного участка перед главным входом детского сада будет благоустроена газонным покрытием, велосипедными дорожками и 14-ю машиноместами в асфальтобетонном покрытии для привоза детей в сад.

— Дополнительно сообщаем, по информации застройщика ЖК «Европейский берег», ООО «Брусника», в настоящее время ведется разработка схемы благоустройства территории, прилегающей к детскому саду. Мероприятия по благоустройству планируется осуществить в III квартале 2021-го, — ответили в мэрии.

Ранее мы писали о том, как новосибирцы добивались строительства школы в «Европейском береге»: они даже устраивали онлайн-митинги. И в итоге добились своего.

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«Брусника»детский садпешеходный переходмэрия
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