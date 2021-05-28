«Грязь обходим по проезжей части»: жители «Европейского берега» развернули борьбу за дорогу к детскому саду

Новосибирцы добиваются пешеходного перехода к детскому саду в «Европейском береге»
Жители микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске пытаются добиться от чиновников и застройщика удобного и безопасного подхода к детскому саду
Что не так с дорогой в детский сад
— Сад сдали зимой, на приемку приезжал мэр с комиссией и якобы всё прекрасно, но сейчас главные вопросы безопасности в саду не решаются вообще. Наиболее
Галина поясняет, что многим родителям приходится нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу не по пешеходному переходу, а по проезжей части.
— Мы писали письма, нам приходили многочисленные ответы. Там какая-то проблема с землей: застройщик говорит, что это не его земля. Мне кажется, что если бы это была их земля, они бы уже что-то предприняли. Мы так и не знаем, чья это земля. По
Житель «Европейского берега» Владимир Курков тоже говорит, что его соседи уже обращались в разные инстанции:
— Сыну дали путевку в детский сад примерно четыре месяца назад. Его водит то жена, то я по улице Владимира Заровного. Зимой там более или менее можно было пройти по снегу, хотя там трансформаторная будка и узкий проход. Потом началась весна, грязь: либо ты в сухую погоду идешь по глине, либо приходится грязь обходить сбоку, по проезжей части. То есть никакого другого прохода, кроме как по проезжей части, нет. Пешеходные переходы предусмотрены по бокам детского сада. Спасибо, конечно, что детский сад сдали, но этот момент не предусмотрели. И, судя по всему, никто не собирается эту проблему решать.
Владимир хотел бы комплексного решения проблемы — сделать проходы в детский сад с боков по асфальтированной дороге и предусмотреть еще один пешеходный переход к центру территории сада.
Что отвечают ответственные люди
Галина и Владимир объясняют, что в официальных ответах власти и в ответах в соцсетях им не обещали решить проблему, но говорили, что рассмотрят этот вопрос (скриншоты и документы имеются в распоряжении редакции).
В одном из ответов департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса говорится следующее:
— Подготовлено техническое задание на установку дорожного знака «Дети». Произвести понижение бордюра с учетом выполненного благоустройства застройщиком и значительного перепада высот не представляется возможным. В районе дома
Правда, ближайший к детскому саду дом не
«Ведем переговоры с мэрией»
В компании «Брусника» (застройщик микрорайона) журналисту НГС объяснили, что территория, прилегающая к детскому
— «Брусника» заинтересована в ее благоустройстве, в настоящий моменты мы ведем переговоры с администрацией. Проект предполагает организацию велодорожки, пешеходного тротуара и парковки для жителей. Детский сад будет отделен от тротуара зеленым буфером.
В мэрии журналисту НГС сообщили, что ограждение территории детского сада было выполнено согласно действующей нормативной документации:
— Вся земля, что выходит за границу забора детского сада, будет передана в муниципальную собственность города Новосибирска. Данная территория, находящаяся за пределами забора детского сада, будет благоустроена. Пешеходный переход и асфальтобетонная дорога с элементами благоустройства будут выполнены, данные мероприятия на себя берет ООО «Брусника».
По информации мэрии, территория земельного участка перед главным входом детского сада будет благоустроена газонным покрытием, велосипедными дорожками и
— Дополнительно сообщаем, по информации застройщика ЖК «Европейский берег», ООО «Брусника», в настоящее время ведется разработка схемы благоустройства территории, прилегающей к детскому саду. Мероприятия по благоустройству планируется осуществить в
Ранее мы писали о том, как новосибирцы добивались строительства школы в «Европейском береге»: они даже устраивали онлайн-митинги. И в итоге добились своего.