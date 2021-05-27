В Новосибирске пропал 8-летний мальчик — волонтеры объявили срочный сбор добровольцев на поиск

В Новосибирске пропал
В Калининском районе Новосибирска пропал
— Ребенок был в гостях у друга. Выяснили, что он там забыл свой телефон. Когда мама начала звонить, сказали: «А он телефон свой оставил. Пошел домой с вещами». Телефон принесли родителям, самого ребенка нет. Это произошло около
Рост Степана — 140 сантиметров, телосложение xудощавое. У мальчика серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Он был одет в серую водолазку с длинным рукавом, темно-синие брюки, черные кеды.
Сейчас волонтеры объявили сборы на поиски. Место сбора —
Обновлено. Ребенок найден живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.
25 мая, в Международный день пропавших детей, мы вспоминали Костю Кривошеева и Салима Самойлова, которые исчезли в Новосибирской области. Близкие ни на минуту не прекращают их ждать, а поисковики не теряют надежду найти. Но что помешало тогда,