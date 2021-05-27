В Новосибирске пропал 8-летний мальчик — волонтеры объявили срочный сбор добровольцев на поиск

В Калининском районе Новосибирска пропал 8-летний Степан Никишин. Мальчик исчез во время прогулки 27 мая .



— Ребенок был в гостях у друга. Выяснили, что он там забыл свой телефон. Когда мама начала звонить, сказали: «А он телефон свой оставил. Пошел домой с вещами». Телефон принесли родителям, самого ребенка нет. Это произошло около 3 часов назад. Район поисков сейчас — улицы Кропоткина, Плеханова, Партизанская, — рассказала журналисту НГС руководитель новосибирского отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.