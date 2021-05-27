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В Новосибирске пропал 8-летний мальчик — волонтеры объявили срочный сбор добровольцев на поиск

Ребенок потерялся, когда пошел домой от друга

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Мальчик исчез сегодня днем

Мальчик исчез сегодня днем

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В Новосибирске пропал 8-летний мальчик в Калининском районе

В Калининском районе Новосибирска пропал 8-летний Степан Никишин. Мальчик исчез во время прогулки 27 мая.

— Ребенок был в гостях у друга. Выяснили, что он там забыл свой телефон. Когда мама начала звонить, сказали: «А он телефон свой оставил. Пошел домой с вещами». Телефон принесли родителям, самого ребенка нет. Это произошло около 3 часов назад. Район поисков сейчас — улицы Кропоткина, Плеханова, Партизанская, — рассказала журналисту НГС руководитель новосибирского отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Рост Степана — 140 сантиметров, телосложение xудощавое. У мальчика серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Он был одет в серую водолазку с длинным рукавом, темно-синие брюки, черные кеды.

Сейчас волонтеры объявили сборы на поиски. Место сбора — ул. Кропоткина, 130/7, ТЦ «Вереница». С собой необходимо взять СИЗ, репелленты и надеть удобную одежду.

Обновлено. Ребенок найден живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.

25 мая, в Международный день пропавших детей, мы вспоминали Костю Кривошеева и Салима Самойлова, которые исчезли в Новосибирской области. Близкие ни на минуту не прекращают их ждать, а поисковики не теряют надежду найти. Но что помешало тогда, в 2013 и в 2015 годах, найти детей? Кто виноват в этом? И можно ли что-то изменить сегодня? Эти и другие вопросы мы задали тем людям, которые занимались поиском мальчишек.

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