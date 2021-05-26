У многодетного новосибирца арестовали «Лексус» за миллионный долг по алиментам

В Новосибирске у отца 6 детей арестовали «Лексус» за долги по алиментам
44-летний новосибирец накопил долг по алиментам своим 6 детям в размере более 900 тысяч рублей.
Исполнительное производство попало к приставам в декабре 2020 года. Согласно судебному решению, у должника должны были высчитываться 1/3 из дохода в пользу его шестерых несовершеннолетних детей. Но он отказывался платить алименты, аргументируя, что нигде официально не трудоустроен.
В итоге удалось выяснить, что мужчина является индивидуальным предпринимателем, и дела у него идут неплохо.
Пристав-исполнитель вызвал новосибирца на прием. И, пока с ним проводили беседу, сотрудники ведомства нашли на парковке автомобиль Lexus LX570, принадлежащий многодетному отцу. Иномарку арестовали и передали на специализированную стоянку.
У коммерсанта, как удалось узнать корреспонденту НГС, всего 8 детей, двое из которых — совершеннолетние. Все они рождены в браке с одной женщиной.
В марте НГС писал о новосибирце, который приехал на своем авто к судебным приставам на беседу, а возвращаться ему пришлось пешком— его автомобиль арестовали.