Новосибирский должник приехал к судебным приставам на внедорожнике, а ушел без него

Житель Новосибирска лишился внедорожника из-за долгов
Новосибирец лишился внедорожника из-за неоплаченной задолженности — судебные приставы арестовали автомобиль.
47-летний житель Ленинского района задолжал организации, которая занимается производством пластмассовой упаковки. Исполнительный документ о взыскании с мужчины задолженности поступил на исполнение к судебным приставам. В сроки для добровольного погашения задолженности мужчина этого не сделал.
Судебный пристав вызвал должника на прием. Мужчина приехал на личном автомобиле Nissan Murano, и в результате на машину наложили арест. Теперь должнику необходимо в ближайшее время найти деньги для погашения задолженности, иначе автомобиль продадут, а к мужчине вновь применят очередные меры принудительного взыскания.
В прошлом году приставы прямо на дороге забрали у новосибирца «Тойоту RAV4» за долги на миллион рублей — дальше водитель пошел пешком.