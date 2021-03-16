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Новосибирский должник приехал к судебным приставам на внедорожнике, а ушел без него

На автомобиль наложили арест до уплаты долга

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Мужчина приехал в отдел судебных приставов на машине, и там на нее наложили арест

Мужчина приехал в отдел судебных приставов на машине, и там на нее наложили арест

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Житель Новосибирска лишился внедорожника из-за долгов

Новосибирец лишился внедорожника из-за неоплаченной задолженности — судебные приставы арестовали автомобиль.

47-летний житель Ленинского района задолжал организации, которая занимается производством пластмассовой упаковки. Исполнительный документ о взыскании с мужчины задолженности поступил на исполнение к судебным приставам. В сроки для добровольного погашения задолженности мужчина этого не сделал.

Судебный пристав вызвал должника на прием. Мужчина приехал на личном автомобиле Nissan Murano, и в результате на машину наложили арест. Теперь должнику необходимо в ближайшее время найти деньги для погашения задолженности, иначе автомобиль продадут, а к мужчине вновь применят очередные меры принудительного взыскания.

В прошлом году приставы прямо на дороге забрали у новосибирца «Тойоту RAV4» за долги на миллион рублей — дальше водитель пошел пешком.

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судебные приставыдолги
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