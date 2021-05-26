«Убили только за то, что он нерусский»: история матери зарезанного 17-летнего студента-медика

«Однажды, года два или три назад, мы с соседями сидели за столом, о чем-то говорили. И вдруг Тимка спросил: «А что вы будете делать, если я умру?» Все сразу переполошились, отругали его, зачем такие вопросы задаешь. А он сказал: «Мир тогда перевернется, потому что я Тимурленг». Летом его убили, а потом у нас началась бомбежка».



Вечером Ирине Васильевне, которая находилась в городе Гянджи в Азербайджане, позвонил сотрудник волгоградской полиции.





— Он представился и сказал мне, что моего сына убили. Я не поняла, что это такое. Я сразу же подумала, что это шантаж. Бросила трубку и начала звонить своему брату. Он у меня милиционер, живет в Латвии. Я ему сказала, что меня шантажируют. Я была готова отдать всё что можно. Деньги, сбережения, всё, что потребуют. Но брат меня остановил и сказал, что я, возможно, что-то не так поняла. Он сам перезвонил в полицию, а потом уже набрал мне. Сказал: «Тимура больше нет». Я не помню, что было потом. Мне говорили соседи, что я просто бежала в никуда по улице с криками.

