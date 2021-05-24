В Новосибирской области заработали три парома к Караканскому бору: публикуем расписание и цены

Министерство природных ресурсов Новосибирской области заказало разработку документации для создания особо охраняемой природной территории в Караканском бору. Согласно материалам на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить подготовительные работы и само проектирование охраняемой зоны в бору.