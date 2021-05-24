В Новосибирской области заработали три парома к Караканскому бору: публикуем расписание и цены

Три парома вышли на маршруты до Караканского бора
В Новосибирской области начали полноценно работать три парома в Ордынском районе. Чаще всего ими пользуются те, кто хочет попасть в Караканский бор.
Переправы Спирино — Чингис работали и ранее, а вот переправу Ордынское — Нижнекаменка не могли долго открыть из-за низкого уровня воды. Тестовые поездки прошли вчера, 23 мая. Сегодня паром работает по расписанию.
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Министерство природных ресурсов Новосибирской области заказало разработку документации для создания особо охраняемой природной территории в Караканском бору. Согласно материалам на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить подготовительные работы и само проектирование охраняемой зоны в бору.