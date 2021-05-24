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В Новосибирской области заработали три парома к Караканскому бору: публикуем расписание и цены

Цены по сравнению с прошлым годом не изменились

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Цены на перевозку сохранились с прошлого года

Цены на перевозку сохранились с прошлого года

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Три парома вышли на маршруты до Караканского бора

В Новосибирской области начали полноценно работать три парома в Ордынском районе. Чаще всего ими пользуются те, кто хочет попасть в Караканский бор.

Переправы Спирино — Чингис работали и ранее, а вот переправу Ордынское — Нижнекаменка не могли долго открыть из-за низкого уровня воды. Тестовые поездки прошли вчера, 23 мая. Сегодня паром работает по расписанию.

Цены на перевозку сохранились с прошлого года. Сохраните себе эти полезные карточки.

По маршруту Чингис — Спирино ходит два парома

По маршруту Чингис — Спирино ходит два парома

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Паром отходит каждый час

Паром отходит каждый час

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Паром Ордынское — Нижнекаменка самый дорогой

Паром Ордынское — Нижнекаменка самый дорогой

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Министерство природных ресурсов Новосибирской области заказало разработку документации для создания особо охраняемой природной территории в Караканском бору. Согласно материалам на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить подготовительные работы и само проектирование охраняемой зоны в бору.

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Караканский борпаромная переправа
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