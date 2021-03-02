Власти заказали проект природного парка в Караканском бору

Министерство природных ресурсов Новосибирской области заказало разработку документации для создания особо охраняемой природной территории в Караканском бору.
Аукцион на разработку проекта природного парка объявили в середине февраля. Согласно материалам на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить подготовительные работы и само проектирование охраняемой зоны в бору. Она затронет Ордынский, Искитимский и Сузунский районы области.
— Природный парк предназначен для сохранения лесных экосистем Караканского бора, сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира. Закрытие территории природного парка для посещения не предусматривается, — сообщили НГС в Министерстве экологии и природных ресурсов НСО.
В ведомстве добавили, что охранные мероприятия на территории парка помогут бороться с лесными пожарами в Караканском бору.
Максимальная цена контракта составила 860 000 рублей. Заявки на участие в торгах подали четыре компании. Они были готовы выполнить работы
Средства на создание природного парка предусмотрены в бюджете Новосибирской области
Ранее стало известно, что территорию со сгоревшим лесом в Караканском бору предложили сделать парком. Экологи попросили сохранить Каракан целиком.