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Власти заказали проект природного парка в Караканском бору

За документацию были готовы заплатить 860 000 рублей, но цену сбили до 301 000 рублей

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Средства на создание бора выделят из регионального бюджета

Средства на создание бора выделят из регионального бюджета

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Министерство природных ресурсов Новосибирской области заказало разработку документации для создания особо охраняемой природной территории в Караканском бору.

Аукцион на разработку проекта природного парка объявили в середине февраля. Согласно материалам на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить подготовительные работы и само проектирование охраняемой зоны в бору. Она затронет Ордынский, Искитимский и Сузунский районы области.

— Природный парк предназначен для сохранения лесных экосистем Караканского бора, сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира. Закрытие территории природного парка для посещения не предусматривается, — сообщили НГС в Министерстве экологии и природных ресурсов НСО.

В ведомстве добавили, что охранные мероприятия на территории парка помогут бороться с лесными пожарами в Караканском бору.

Максимальная цена контракта составила 860 000 рублей. Заявки на участие в торгах подали четыре компании. Они были готовы выполнить работы за 576 200 рублей, 563 300 рублей, 305 300 рублей и 301 000 рублей. Победителем стал подрядчик, который предложил наименьшую цену, он пока не называется.

Средства на создание природного парка предусмотрены в бюджете Новосибирской области на 2021 год.

Ранее стало известно, что территорию со сгоревшим лесом в Караканском бору предложили сделать парком. Экологи попросили сохранить Каракан целиком.

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Караканский борлесприродный парк
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