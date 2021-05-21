Мэрия Новосибирска объяснила, зачем рядом с Оперным театром стоят пешеходные ограждения

Пешеходные ограждения в Новосибирске решили хранить на площади Ленина
В мэрии Новосибирска сообщили, что пешеходные ограждения рядом с Оперным театром, которые заметили 19 мая, находятся там на случай проведения массовых мероприятий.
— Площадка рядом с Театром оперы и балета (со стороны улицы Орджоникидзе) является одной из согласованных локаций хранения ограждений, которые размещаются с целью обеспечения безопасности граждан во время проведения массовых городских мероприятий, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на управление делами мэрии.
Места и сроки установки ограждений определяют в случае необходимости. Их согласуют с полицией и организаторами мероприятий.
В прошлый раз ограждения на площади Ленина выставили утром 21 апреля. Их разместили по всему периметру.