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Мэрия Новосибирска объяснила, зачем рядом с Оперным театром стоят пешеходные ограждения

Прежде такие заборчики привозили в центр перед массовыми мероприятиями

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Рядом с театром стоят десятки заборчиков

Рядом с театром стоят десятки заборчиков

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Пешеходные ограждения в Новосибирске решили хранить на площади Ленина

В мэрии Новосибирска сообщили, что пешеходные ограждения рядом с Оперным театром, которые заметили 19 мая, находятся там на случай проведения массовых мероприятий.

— Площадка рядом с Театром оперы и балета (со стороны улицы Орджоникидзе) является одной из согласованных локаций хранения ограждений, которые размещаются с целью обеспечения безопасности граждан во время проведения массовых городских мероприятий, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на управление делами мэрии.

Места и сроки установки ограждений определяют в случае необходимости. Их согласуют с полицией и организаторами мероприятий.

В прошлый раз ограждения на площади Ленина выставили утром 21 апреля. Их разместили по всему периметру.

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Орджоникидземассовые мероприятиямэрия Новосибирскаогражденияплощадь Ленина
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