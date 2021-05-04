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В Новосибирске трижды закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина» на этой неделе

Дважды это произойдет во время репетиций парада и один раз во время празднования Дня Победы

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Дороги и входы в метро перекроют <nobr class="_">5, 7 и 9 мая</nobr>&nbsp;

Дороги и входы в метро перекроют 5, 7 и 9 мая 

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В Новосибирске перекроют центр города для репетиции парада Победы. В мэрии сообщили, что уже подписано соответствующее постановление о закрытии дорог и входов в метро и запрете парковок 5, 7 и 9 мая.

— 5 и 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 07:30 до 12:00 входы (выходы) станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Ниже на карте мы отметили, какие улицы будут перекрыты 5 и 7 мая. Вблизи них также запрещена парковка.

В День Победы почти весь центр города будет перекрыт до ночи.

Общественный транспорт также изменит свою работу.

При закрытии участков Красного проспекта, Октябрьской магистрали, ул. Кирова и ул. Орджоникидзе будут действовать схемы, описанные ниже.

Автобусные маршруты:

— № 8, 21, 41, 54 — о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующим схемам;

— № 95 — ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

— № 18 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

— № 5, 13, 28 — о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — подействующим схемам;

— № 97, 98 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующим схемам;

— № 31 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по действующей схеме;

— № 75 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси:

— № 1 — ул.Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее— по действующей схеме;

— № 8, 44, 44а, 45 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Большевистская,ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующим схемам;

— № 51 — Вокзальнаямагистраль, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее —по действующей схеме;

— № 16 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, о. п. «Автовокзал» (конечный остановочный пункт).

Троллейбусные маршруты:

— № 5 — ул. Кирова, ул.Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме;

— № 10 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал» (конечный остановочный пункт);

— № 36 — закрыт;

— № 13 — ул. Писарева, Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «М. "Речной вокзал"». В обратном направлении: ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме.

В конце апреля власти сообщили, какие мероприятия пройдут в городе 9 Мая — мы публиковали их расписание.

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9 Маяпарад Победырепетиция парадаДень Победы
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