В Новосибирске трижды закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина» на этой неделе

В Новосибирске перекроют центр города для репетиции парада Победы. В мэрии сообщили, что уже подписано соответствующее постановление о закрытии дорог и входов в метро и запрете парковок 5, 7 и 9 мая .

— 5 и 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 07:30 до 12:00 входы (выходы) станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты, — сообщили в пресс-центре мэрии.