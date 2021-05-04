В Новосибирске трижды закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина» на этой неделе

В Новосибирске перекроют центр города для репетиции парада Победы. В мэрии сообщили, что уже подписано соответствующее постановление о закрытии дорог и входов в метро и запрете парковок
— 5 и 7 мая с 18:30 до 22:30 и
Ниже на карте мы отметили, какие улицы будут перекрыты
В День Победы почти весь центр города будет перекрыт до ночи.
Общественный транспорт также изменит свою работу.
При закрытии участков Красного проспекта, Октябрьской магистрали, ул. Кирова и ул. Орджоникидзе будут действовать схемы, описанные ниже.
Автобусные маршруты:
— № 8, 21, 41, 54 —
— № 95 — ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующей схеме;
— № 18 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская,
— № 5, 13, 28 —
— № 97, 98 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская,
— № 31 — Вокзальная магистраль, ул. Советская,
— № 75 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская,
Маршрутные такси:
— № 1 — ул.Большевистская,
— № 8, 44, 44а, 45 — Вокзальная магистраль, ул. Советская,
— № 51 — Вокзальнаямагистраль, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее —по действующей схеме;
— № 16 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект,
Троллейбусные маршруты:
— № 5 — ул. Кирова, ул.Восход, ул. Большевистская,
— № 10 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская,
— № 36 — закрыт;
— № 13 — ул. Писарева, Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская,
В конце апреля власти сообщили, какие мероприятия пройдут в городе