Новосибирск начали готовить к празднику. Фото, на которых рабочие под дождем отмывают шестиметрового Ленина и ёлку

В Новосибирске под дождём помыли статую Ленина в центре города
На минувших выходных в Новосибирске прошел субботник. Улицы города чистили, отмывали, скребли граблями, а теперь уборка переместилась на центральные площади, ведь скоро майские праздники. Наш фотограф Александр Ощепков взглянул на то, как проходит традиционная чистка памятников в Театральном сквере — вот 7 эффектных фото.
В Новосибирске тем временем активно готовятся к 9 Мая. На набережной произвели первые залпы в рамках репетиции. Также стало известно о грядущих перекрытиях в центре города — мы публиковали карту.