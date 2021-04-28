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Тема дняВ Новосибирске продают самый дорогой коттедж: фото

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Новосибирск начали готовить к празднику. Фото, на которых рабочие под дождем отмывают шестиметрового Ленина и ёлку

Погодные условия не стали помехой планам по чистке скульптур

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Помыть огромный памятник Ленину — та еще задача

Помыть огромный памятник Ленину — та еще задача

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В Новосибирске под дождём помыли статую Ленина в центре города

На минувших выходных в Новосибирске прошел субботник. Улицы города чистили, отмывали, скребли граблями, а теперь уборка переместилась на центральные площади, ведь скоро майские праздники. Наш фотограф Александр Ощепков взглянул на то, как проходит традиционная чистка памятников в Театральном сквере — вот 7 эффектных фото.

Памятники и массивные скульптуры регулярно чистят каждый год

Памятники и массивные скульптуры регулярно чистят каждый год

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На этот раз в день запланированной уборки шел дождь, что однако не помешало рабочим пройтись по изваяниям водяной струей

На этот раз в день запланированной уборки шел дождь, что однако не помешало рабочим пройтись по изваяниям водяной струей

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К слову, высота памятника Владимиру Ленину — около <nobr class="_">6,5 метра</nobr>

К слову, высота памятника Владимиру Ленину — около 6,5 метра

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Памятники перед оперным театром находятся в ведении МКУ «Горзеленхоз»

Памятники перед оперным театром находятся в ведении МКУ «Горзеленхоз»

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Их уборка началась в 10 утра

Их уборка началась в 10 утра

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Сразу после Театрального сквера работы переместятся в сквер Героев революции

Сразу после Театрального сквера работы переместятся в сквер Героев революции

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А вот фото от нашего читателя — он говорит, что рабочие помыли и деревья в сквере

А вот фото от нашего читателя — он говорит, что рабочие помыли и деревья в сквере

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В Новосибирске тем временем активно готовятся к 9 Мая. На набережной произвели первые залпы в рамках репетиции. Также стало известно о грядущих перекрытиях в центре города — мы публиковали карту.

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