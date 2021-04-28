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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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«Нас можно поздравлять»: у Сергея Бойко родился сын

Политик поделился радостью в соцсетях

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Мальчик появился на свет во вторник

Мальчик появился на свет во вторник

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У бывшего координатора штаба Навального в Новосибирске родился сын

Во вторник, 27 апреля, у депутата и бывшего координатора штаба Навального Сергея Бойко родился сын. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Меня спрашивают — как это скажется на политике. Никак не скажется. Риски того, что мои дети будут жить в неудобном городе и несвободной стране, значительно перевешивают риски от занятий оппозиционной деятельностью. Так что продолжим с вами строить для наших детей удобный город и безопасную страну, — написал политик.

Он также сообщил, что мальчик появился на свет весом в 4 килограмма.

Днем ранее Сергей Бойко заявил о закрытии штаба навального в Новосибирске. Он рассказал НГС о причинах и планах на будущее.

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Сергей Бойкодепутатродился сын
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