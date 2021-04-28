«Нас можно поздравлять»: у Сергея Бойко родился сын

Во вторник, 27 апреля, у депутата и бывшего координатора штаба Навального Сергея Бойко родился сын. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Меня спрашивают — как это скажется на политике. Никак не скажется. Риски того, что мои дети будут жить в неудобном городе и несвободной стране, значительно перевешивают риски от занятий оппозиционной деятельностью. Так что продолжим с вами строить для наших детей удобный город и безопасную страну, — написал политик.