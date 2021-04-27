Суд отправил в колонию новосибирца из-за гибели в пожаре двух людей — теперь он должен 3,5 млн потерпевшим

Суд отправил в колонию новосибирца из-за гибели в пожаре двух людей
Ленинский районный суд отправил в колонию на
— Он находился в комнате жилого дома, где в состоянии алкогольного опьянения, действуя с преступной небрежностью, нарушил требования пожарной безопасности, лежа на диване, закурил сигарету и, не потушив ее, уснул, что привело к возгоранию. В результате пожара произошло задымление лестничной площадки и комнаты жилого дома. Потерпевшая, которая, обнаружив признаки пожара в здании, с целью сохранения своей жизни и здоровья, ввиду отсутствия возможности эвакуироваться посредством спуска по лестнице из-за задымления, вынуждена была покинуть комнату через окно
Мужчину признали виновным по
В марте в Центральном районе Новосибирска, в девятиэтажном доме на Фрунзе, произошел пожар. Горела квартира на восьмом этаже. Пожарные спасли троих человек — женщину, мальчика и их соседа. Еще одного — подростка — спас житель соседней квартиры. Он помог мальчику перебраться по балкону и затащил его на свою территорию буквально в последний момент.