Суд отправил в колонию новосибирца из-за гибели в пожаре двух людей — теперь он должен 3,5 млн потерпевшим

Ленинский районный суд отправил в колонию на 3,5 года новосибирца, который 10 апреля прошлого года устроил пожар на улице Котовского. В итоге в огне погибли двое человек, а женщине пришлось спасаться, прыгая с четвертого этажа.

— Он находился в комнате жилого дома, где в состоянии алкогольного опьянения, действуя с преступной небрежностью, нарушил требования пожарной безопасности, лежа на диване, закурил сигарету и, не потушив ее, уснул, что привело к возгоранию. В результате пожара произошло задымление лестничной площадки и комнаты жилого дома. Потерпевшая, которая, обнаружив признаки пожара в здании, с целью сохранения своей жизни и здоровья, ввиду отсутствия возможности эвакуироваться посредством спуска по лестнице из-за задымления, вынуждена была покинуть комнату через окно 4-го этажа, — говорится на сайте Ленинского районного суда.