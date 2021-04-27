27 апреля вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 6/10
usd 74.77
eur 90.45
Тема дняБизнесмены сказали, как будут работать 1-10 мая

Все новости

Все новости

Суд отправил в колонию новосибирца из-за гибели в пожаре двух людей — теперь он должен 3,5 млн потерпевшим

Сибиряк уснул на диване с зажженной сигаретой

603
2Обсудить

Поделиться

Из-за неосторожности мужчины диван загорелся и весь дом заволокло дымом

Из-за неосторожности мужчины диван загорелся и весь дом заволокло дымом

Поделиться

Суд отправил в колонию новосибирца из-за гибели в пожаре двух людей

Ленинский районный суд отправил в колонию на 3,5 года новосибирца, который 10 апреля прошлого года устроил пожар на улице Котовского. В итоге в огне погибли двое человек, а женщине пришлось спасаться, прыгая с четвертого этажа.

— Он находился в комнате жилого дома, где в состоянии алкогольного опьянения, действуя с преступной небрежностью, нарушил требования пожарной безопасности, лежа на диване, закурил сигарету и, не потушив ее, уснул, что привело к возгоранию. В результате пожара произошло задымление лестничной площадки и комнаты жилого дома. Потерпевшая, которая, обнаружив признаки пожара в здании, с целью сохранения своей жизни и здоровья, ввиду отсутствия возможности эвакуироваться посредством спуска по лестнице из-за задымления, вынуждена была покинуть комнату через окно 4-го этажа, — говорится на сайте Ленинского районного суда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен будет выплатить моральный вред в 3,5 миллиона рублей всем потерпевшим и компенсировать расходы на погребение.

В марте в Центральном районе Новосибирска, в девятиэтажном доме на Фрунзе, произошел пожар. Горела квартира на восьмом этаже. Пожарные спасли троих человек — женщину, мальчика и их соседа. Еще одного — подростка — спас житель соседней квартиры. Он помог мальчику перебраться по балкону и затащил его на свою территорию буквально в последний момент.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...