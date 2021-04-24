В Новосибирск пришел еще один самокатный шеринг — он доступен через приложение для такси

В Новосибирске начал работать еще один сервис шеринга самокатов — на этот раз Urent. Его зона покрытия включает весь центр и большую часть Левого берега.
Самокатный шеринг (или, как его еще называют, кикшеринг) Urent появился в юго-западной части России, там он представлен сейчас лучше всего. Тем не менее сервис доступен сейчас более чем в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск и т.д. Новосибирска в списке городов присутствия на сайте Urent, кстати, пока нет. Но в мобильном приложении сервиса он уже присутствует.
Зона покрытия Urent в Новосибирске захватывает всю центральную часть города (обе линии метро), простираясь до улицы Станиславского в левобережной части. Самокаты сервиса уже появились в разных районах города. Правда, судя по всему, в Новосибирск привезли подержанные устройства. Это видно по их состоянию, к тому же на всех стоит логотип «Московского проката».
Правила пользования Urent в целом такие же, как у его конкурента — Whoosh, с той лишь разницей, что потенциальным пользователям необязательно устанавливать отдельное приложение. Взять самокат можно будет и с помощью приложения сервиса такси «Ситимобил» (входит в экосистему Сбербанка). Теперь там появилась дополнительная кнопка, переключающая поиск с автомобилей на самокаты.
Напомним, что по замыслу кикшеринг является не столько развлечением, сколько видом общественного транспорта. Взяв самокат в одной точке города, можно доехать на нем до нужного тебе места и оставить устройство там. Где им либо воспользуется кто-то еще, либо самокат заберут рано или поздно на подзарядку.
Таким образом, теперь в городе работает уже два крупных конкурирующих сервиса кикшеринга. В прошлом году в город пришел Whoosh, который совсем недавно существенно расширил зону действия сервиса.