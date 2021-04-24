В Новосибирск пришел еще один самокатный шеринг — он доступен через приложение для такси

В Новосибирске начал работать еще один сервис шеринга самокатов — на этот раз Urent. Его зона покрытия включает весь центр и большую часть Левого берега.



Самокатный шеринг (или, как его еще называют, кикшеринг) Urent появился в юго-западной части России, там он представлен сейчас лучше всего. Тем не менее сервис доступен сейчас более чем в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск и т.д. Новосибирска в списке городов присутствия на сайте Urent, кстати, пока нет. Но в мобильном приложении сервиса он уже присутствует.