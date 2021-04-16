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Google показал, как изменился Новосибирск за 36 лет (вы удивитесь)

Сервис сделал таймлапс с любой точки планеты

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За эти годы наш город изменился

За эти годы наш город изменился

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Как изменился Новосибирск на картах Google за 36 лет

Компания Google выпустила большое обновление сервиса Google Earth (Google Планета Земля), в котором появилась функция таймлапс. Она позволяет посмотреть, как менялась наша планета с 1984 по 2020 год.

На кадрах видео можно рассмотреть, как за это время изменился Новосибирск — на окраинах появлялись спальные районы, а также построен Бугринский мост и Северный объезд.

В середине марта инженер МКС Сергей Кудь-Сверчков сделал снимок из космоса, на который попало несколько городов, в том числе и Новосибирск. Ранее другой космонавт Иван Вагнер сфотографировал наш город с Международной космической станции.

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Гуглтаймлапс
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