Google показал, как изменился Новосибирск за 36 лет (вы удивитесь)

Как изменился Новосибирск на картах Google за 36 лет
Компания Google выпустила большое обновление сервиса Google Earth (Google Планета Земля), в котором появилась функция таймлапс. Она позволяет посмотреть, как менялась наша планета с 1984 по 2020 год.
На кадрах видео можно рассмотреть, как за это время изменился Новосибирск — на окраинах появлялись спальные районы, а также построен Бугринский мост и Северный объезд.
В середине марта инженер МКС Сергей Кудь-Сверчков сделал снимок из космоса, на который попало несколько городов, в том числе и Новосибирск. Ранее другой космонавт Иван Вагнер сфотографировал наш город с Международной космической станции.