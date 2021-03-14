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Тема дняФоторепортаж с самой необычной Масленицы-2021

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Инженер МКС сфотографировал Новосибирск из космоса

Снимок сделан перед рассветом

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Так Сибирь выглядит из космоса

Так Сибирь выглядит из космоса

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Космонавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Новосибирск с Международной космической станции, на которой он сейчас работает.

— Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня? — написал он на своей странице в инстаграме.

В посте он хештегами отметил города, которые попали в кадр, а именно Новосибирск, Барнаул, Томск и Кемерово.

Сергей Кудь-Сверчков — российский космонавт-испытатель. 14 октября 2020 года в 08:45:04 по Москве стартовал с космодрома Байконур в качестве бортового инженера экипажа космического корабля «Союз МС-17» и МКС.

Прошлым летом другой космонавт Иван Вагнер сделал несколько снимков Новосибирска с Международной космической станции.

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МКСкосмонавтфото из космоса
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