Инженер МКС сфотографировал Новосибирск из космоса

Космонавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Новосибирск с Международной космической станции, на которой он сейчас работает.
— Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня? — написал он на своей странице в инстаграме.
В посте он хештегами отметил города, которые попали в кадр, а именно Новосибирск, Барнаул, Томск и Кемерово.
Сергей Кудь-Сверчков — российский космонавт-испытатель. 14 октября 2020 года в 08:45:04 по Москве стартовал с космодрома Байконур в качестве бортового инженера экипажа космического корабля «Союз МС-17» и МКС.
Прошлым летом другой космонавт Иван Вагнер сделал несколько снимков Новосибирска с Международной космической станции.