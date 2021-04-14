В Новосибирске украли мусорные баки вместе с отходами — владельцы заявили об ущербе в 250 тысяч

Новосибирская компания «Тайгер-Сибирь» сообщила о краже 10 баков для раздельного сбора отходов. Их украли вместе с мусором в Ленинском районе на улицах Костычева, Станционной и Степной.



— Вчера, 13 апреля, у нас был объезд, и вот, собственно, в первой половине дня мы всё это увидели, — объяснили корреспонденту НГС в компании. — Это самые первые баки, они очень хорошие, им, наверное, уже лет 10 . Там одного только металла килограммов 70 в каждом. Поэтому, думаем, украли их на металл. Забрали прямо с мусором, с биг-бэгами (вкладышами).

