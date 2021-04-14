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В Новосибирске украли мусорные баки вместе с отходами — владельцы заявили об ущербе в 250 тысяч

Заявление о пропаже баков уже подали в полицию

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Пропажу баков заметили на этой неделе&nbsp;

Пропажу баков заметили на этой неделе 

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В Новосибирске похитили мусорные баки на 250 тысяч рублей

Новосибирская компания «Тайгер-Сибирь» сообщила о краже 10 баков для раздельного сбора отходов. Их украли вместе с мусором в Ленинском районе на улицах Костычева, Станционной и Степной.

— Вчера, 13 апреля, у нас был объезд, и вот, собственно, в первой половине дня мы всё это увидели, — объяснили корреспонденту НГС в компании. — Это самые первые баки, они очень хорошие, им, наверное, уже лет 10. Там одного только металла килограммов 70 в каждом. Поэтому, думаем, украли их на металл. Забрали прямо с мусором, с биг-бэгами (вкладышами).

Общая сумма ущерба составила примерно 250 тысяч рублей. Кроме того, некоторую ценность представляют и отходы, размещавшиеся в баках, — это около 300–400 рублей в каждом баке.

— К весне некоторые баки мы специально отремонтировали — покрасили, где-то что-то надо было подварить. Ремонт каждого бака обходится в 5–6 тысяч рублей, в зависимости от того, в каком он состоянии. И вот, насколько известно, три из этих десяти баков были как раз из ремонта, — добавили в «Тайгер-Сибирь». Прежде в компании с такими инцидентами не сталкивались.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили информацию о том, что заявления о краже баков поступали в полицию вчера.

Система раздельного сбора отходов еще не до конца прижилась в Новосибирске — кто-то не понимает смысла в сортировке мусора по разным контейнерам, кто-то просто не хочет заморачиваться. Как обстоят дела с «мусорными реформами» и почему контейнеры в наших дворах часто бывают переполнены, в авторской колонке рассказывал Евгений Книжник, замдиректора группы компаний «Арктик Сити».

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бакимусорполиция
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