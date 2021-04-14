В Новосибирске украли мусорные баки вместе с отходами — владельцы заявили об ущербе в 250 тысяч

В Новосибирске похитили мусорные баки
Новосибирская компания «Тайгер-Сибирь» сообщила о краже
— Вчера, 13 апреля, у нас был объезд, и вот, собственно, в первой половине дня мы всё это увидели, — объяснили корреспонденту НГС в компании. — Это самые первые баки, они очень хорошие, им, наверное, уже
Общая сумма ущерба составила примерно
— К весне некоторые баки мы специально отремонтировали — покрасили, где-то что-то надо было подварить. Ремонт каждого бака обходится
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили информацию о том, что заявления о краже баков поступали в полицию вчера.
Система раздельного сбора отходов еще не до конца прижилась в Новосибирске — кто-то не понимает смысла в сортировке мусора по разным контейнерам, кто-то просто не хочет заморачиваться. Как обстоят дела с «мусорными реформами» и почему контейнеры в наших дворах часто бывают переполнены, в авторской колонке рассказывал Евгений Книжник, замдиректора группы компаний «Арктик Сити».