Атака ботов? Instagram заблокировал популярный новосибирский паблик с происшествиями

При этом каждый раз «Инстаграм» удалял и другие публикации, которые соседствовали с «запрещенными».

— Мог пропасть контент за полдня. И каждый раз приходило предупреждение: «Ваш аккаунт может быть удален». Мы стали еще строже. Вместе с этим страдал мой личный профиль. Один раз у меня появилось уведомление от «Инстаграма»: «Одумайтесь, не совершайте суицид!» Я читал, что такое приходит людям, если жалуются, что пользователь вредит себе или пытается совершить суицид. А я находился в Москве, гулял и выкладывал сторис. Отсюда мы делаем выводы, что это работа каких-то ботов, так как жалобы были не релевантны. Никакого отношения они не имели к действительности. Если какое-то оскорбление можно притянуть, что это унижение, то прогулка по Москве и суицид абсолютно не связаны. Делаем выводы, что идет атака на оба профиля, автоматически жалуются на всё подряд, — предполагает Виталий Полищук.

Он добавил, что любые публикации о проблемах могут мгновенно попасть в бан.

— Когда, например, есть публикация с возмущением о качестве дорог, то это расценивается как оскорбление. Если сказать: «Вот какая чудесная, глубокая яма», то предупреждение не получишь. А если говоришь: «Ах, вот эта яма из-за такого-то чиновника» — из-за этого можно предупреждение получить. Некоторые говорят, что некоторые структуры могут организовывать такие атаки на профили, которые им не нравятся. Но это на уровне предположений. То, что атака есть на нас, это практически 100%. А кому это выгодно? Это тайна, покрытая мраком. Сколько займет разблокировка — непонятно. Люди полгода ждут, год.