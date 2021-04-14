Не платили аренду 9 месяцев, а теперь просятся обратно: почему реконструкторов Marussia лишили спорткара и производства

В декабре 2020 года Городской центр развития предпринимательства обратился с иском в Арбитражный суд Новосибирской области. Было подано два иска — один на 405 тысяч рублей, второй на 327 тысяч рублей. Суд решил, что «Спектр» должен выплатить эти суммы.

Не составили даже график погашения задолженности

— Приставы действовали в рамках судебного решения. У «Спектра» очень большая задолженность за арендную плату за муниципальные помещения. Досудебный порядок, который мы проводили, никакого результата не дал. Просили неоднократно их под роспись предоставить хотя бы график погашения задолженности, но со стороны компании ничего не поступало. Последняя оплата за аренду была более чем 9 месяцев назад. Это просто недопустимо, — рассказал корреспонденту НГС Александр Морозов, директор Городского центра развития предпринимательства.

PR-менеджер компании КБ «Спектр» Игорь Сердцев сначала отказался комментировать ситуацию, но в ходе разговора сказал, что контакты корреспондента будут переданы директору компании. И если он захочет дать комментарий, то сам свяжется с редакцией. На момент публикации новости звонка не поступило.

