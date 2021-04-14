Не платили аренду 9 месяцев, а теперь просятся обратно: почему реконструкторов Marussia лишили спорткара и производства

В Новосибирске приставы арестовали за долги спорткар В1 бренда Marussia Motors
В Новосибирске приставы арестовали спорткар В1 бренда Marussia Motors из-за огромного долга компании за аренду муниципальных боксов на Троллейной.
Что решил суд
— Между конструкторским бюро «Спектр», занимающимся возрождением российского автомобильного бренда Marussia Motors, и МАУ «Городской центр развития предпринимательства» возникли разногласия по оплате аренды производственных помещений. Представители муниципального учреждения обратились в суд с иском о взыскании долга. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования истца. Судебные приставы-исполнители прибыли на производственную площадку организации, где наложили арест на автомобиль, комплектующие и оборудование, принадлежащее должнику. После чего помещение опечатали. Если должник и взыскатель не договорятся по вопросам погашения задолженности, автомобиль будет реализован, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.
В декабре 2020 года Городской центр развития предпринимательства обратился с иском в Арбитражный суд Новосибирской области. Было подано два иска — один на 405 тысяч рублей, второй на 327 тысяч рублей. Суд решил, что «Спектр» должен выплатить эти суммы.
Не составили даже график погашения задолженности
— Приставы действовали в рамках судебного решения. У «Спектра» очень большая задолженность за арендную плату за муниципальные помещения. Досудебный порядок, который мы проводили, никакого результата не дал. Просили неоднократно их под роспись предоставить хотя бы график погашения задолженности, но со стороны компании ничего не поступало. Последняя оплата за аренду была более чем
PR-менеджер компании КБ «Спектр» Игорь Сердцев сначала отказался комментировать ситуацию, но в ходе разговора сказал, что контакты корреспондента будут переданы директору компании. И если он захочет дать комментарий, то сам свяжется с редакцией. На момент публикации новости звонка не поступило.
«Это уже не их помещение»
В Городском центре развития предпринимательства добавили, что «Спектр» начал пытаться решить проблему только после вступления в силу решения суда.
— Сейчас данная компания просит разрешить допуск на работу в этих помещениях, а мы не можем это организовать. Это уже не их помещение. Мы муниципальное учреждение и не можем взять какую-то компанию, тем более наших резидентов, выгнать. Всё в рамках закона. Судом договор расторгнут. После того как гром грянул, они начали писать нам. И это не просто муниципальные помещения, а имущество, которое на конкурсной основе передается субъектам малого и среднего предпринимательства, и компания вправе воспользоваться этой поддержкой только один раз. А договор у нас уже расторгнут, помещение наше, и повторно предоставить им эти боксы не можем, иначе мы нарушим
В мае 2019 года стало известно, что компания КБ «Спектр» совместно с инженерами НГТУ займется созданием электромобиля на основе концепции суперкара Marussia. Техпартнером будет выступать VIP-Service.
Сколько стоят сейчас самые дорогие автомобили Новосибирска? А сколько самые дешевые? Разница по цене — в тысячу раз, то есть за одно люксовое авто можно купить целый автопарк. В лидерах по стоимости — модели Mercedes, а самые дешевые — как правило, старые советские/российские машинки в плачевном состоянии, но на ходу. Подробнее — в обзоре НГС.