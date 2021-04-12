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Новосибирская консерватория получила 432 миллиона рублей на завершение ремонта концертного зала

Деньги учреждение получит из федерального бюджета

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Какие именно работы должны провести в большом зале сейчас неизвестно

Какие именно работы должны провести в большом зале сейчас неизвестно

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Новосибирская консерватория получила 432 миллиона рублей

Новосибирская консерватория получила 432 миллиона рублей из федерального бюджета на ремонт большого зала. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Одобрено предложение о выделении 432,6 млн рублей на завершение мероприятий по проведению капитального ремонта большого концертного зала Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, — цитирует пресс-служба депутата от Новосибирской области в Госдуме Александра Жукова.

В консерватории корреспонденту НГС ответили, что не знают о выделении средств и сейчас большой зал не ремонтируется. Какие именно работы нужно провести в помещении в учреждении также не уточнили.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Министерство культуры России с просьбой рассказать о проекте.

В конце декабря стало известно, что в Новосибирске объявили аукцион на ремонтно-реставрационные работы в НОВАТе. Их выполнят в центральном крыле и главном входе, сценической части и в правом крыле. Максимальная стоимость работ — 381 миллион 914 тысяч рублей.

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Новосибирская консерваторияконсерватория
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