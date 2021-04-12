Новосибирская консерватория получила 432 миллиона рублей на завершение ремонта концертного зала

Новосибирская консерватория получила 432 миллиона рублей
Новосибирская консерватория получила
— Одобрено предложение о выделении
В консерватории корреспонденту НГС ответили, что не знают о выделении средств и сейчас большой зал не ремонтируется. Какие именно работы нужно провести в помещении в учреждении также не уточнили.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Министерство культуры России с просьбой рассказать о проекте.
В конце декабря стало известно, что в Новосибирске объявили аукцион на ремонтно-реставрационные работы в НОВАТе. Их выполнят в центральном крыле и главном входе, сценической части и в правом крыле. Максимальная стоимость работ —