Если разрешит Роспотребнадзор: власти Новосибирска планируют праздники в городе на 1 Мая

В Новосибирске планируют праздничное шествие и «монстрацию» на
Новосибирские власти подготовились к проведению шествия
— Пока мы ждем рекомендаций Роспотребнадзора. Все мероприятия готовы, но мы не можем без Роспотребнадзора ничего точно сказать. Мероприятия все, как обычно — шествие и «монстрация», — рассказала НГС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Она добавила, что если в городе разрешат проведение праздничных мероприятий, то в честь
На прошлой неделе стали известны даты проведения репетиций парада Победы — они состоятся 5 и