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Если разрешит Роспотребнадзор: власти Новосибирска планируют праздники в городе на 1 Мая

Сейчас сообщается о возможном проведении двух мероприятий

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Ожидается, что в городе на <nobr class="_">1 Мая</nobr> проведут шествие и «монстрацию»

Ожидается, что в городе на 1 Мая проведут шествие и «монстрацию»

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В Новосибирске планируют праздничное шествие и «монстрацию» на 1 мая 2021 года

Новосибирские власти подготовились к проведению шествия 1 мая в честь Дня труда, а также «монстрации». Детали празднования неизвестны, так как региональный Роспотребнадзор пока не дал необходимое разрешение.

— Пока мы ждем рекомендаций Роспотребнадзора. Все мероприятия готовы, но мы не можем без Роспотребнадзора ничего точно сказать. Мероприятия все, как обычно — шествие и «монстрация», — рассказала НГС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Она добавила, что если в городе разрешат проведение праздничных мероприятий, то в честь 9 Мая пройдет и акция «Бессмертный полк».

На прошлой неделе стали известны даты проведения репетиций парада Победы — они состоятся 5 и 7 мая. Первые тренировки уже прошли. Парад Победы ожидается 9 мая в 10 утра.

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1 Маяпарадпраздникшествиемонстрация
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