Илон Маск готовится к полету на Марс, а наши космонавты таксуют: депутат Сураев — о растрате 30 миллиардов и планах на 2030 год

Максим Сураев дважды летал в космос, в общей сложности прожил на орбите почти год —
«Oh my God!», «F***k», «Yoo-hoo»
— Чему-то учат в центре подготовки, но есть вещи, которые никак не смоделировать на Земле, в условиях гравитации. Этап выведения, когда летишь в космос, — всего 528 секунд,
Максим Сураев — летчик-космонавт, родился в Челябинске в 1972 году, в 1994 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени
Во втором полете я уже привык, и во втором полете я смотрел, как будут реагировать ребята: у меня в команде был один американец, один немец, и мне были интересны их первоначальные эмоции. Там было что-то… что-то невероятное реально. То есть это были такие возгласы на уровне междометий, причем не всегда цензурных, вот это слово на английском языке на букву «F», которое короткое. Там и «Oh my God!», и вот снова ненормативная лексика, и это продолжалось минуты две-три!
Потом, когда попадаешь в невесомость, это впечатляет, это возбуждает, это приносит яркие эмоции. Ты летаешь, и надо приобретать новые навыки, там не всё так просто: правильно оттолкнуться, правильно из
Это как залезть на дерево: залезть вроде легко, а слезть намного труднее. Вообще врачи говорят, что надо примерно столько же восстанавливаться, сколько ты летал. Грубо говоря, ты полгода летал, полгода надо, чтобы прийти в порядок. Острая адаптация — где-то неделя. Конечно, тяжело, мышцы не такие сильные, как на Земле. Вестибулярный аппарат раздражается: организм не понимает, где верх, где низ, доходит до тошноты, начинает одуревать. Организм понимает, что плотные и прочные кости ему не нужны, они могут стать, как у старичка. Заносит первое время, не понимаешь, куда идешь, в дверь не попадаешь.
Поэтому в космосе надо нагружать мышцы: занимаются члены экипажа каждый день по
Есть ли секс в космосе? А кто сказал, что нет? Конечно, никаких четких инструкций на этот счет не дают, но справляются люди. Деталей рассказывать не буду, но нормально всё: и женщины, и мужчины занимаются этим, ничего страшного (медики при подготовке к полету рекомендуют регулярно заниматься «самостимуляцией». — Прим. ред.).
«Мы им не ровня»
Посмотрите, что творит Илон Маск! Он, может, Королёв нашего времени, если не больше. Да, он много пиарится, но, если это привлекает деньги, инвестиции, почему нет? Он достиг многого: возвращаемость ступеней, их многоразовость. Это сразу в разы удешевляет пуск, и
А давайте поглядим на нашу пилотируемую космонавтику, я сейчас не говорю о всей космонавтике, а о космонавтике пилотируемой. Ну и что? Ничего! Только прогнозы: что мы в
Узнал о растратах 30 миллиардов в Роскосмосе. Это бьет больно, к сожалению. Я могу сказать, что обидно не только мне, но и многим людям. У нас, как по Ленину, каждая кухарка должна уметь управлять государством. Журналист управляет Роскосмосом. Ну, наверное, это правильно, я не знаю. У нас реально надежные корабли, они безотказные. Эти «Союзы», в которых мы сейчас летаем, но это разработки
«Эй, послушайте, разве это нормально?»
Я, когда был уже в отряде космонавтов, таксовал, чтобы прокормить семью, потому что платили копейки. И сейчас ситуация примерно такая же. Почему-то наша система буксует. В частности, ребята отобраны в отряд космонавтов. Есть не слетавшие в космос и те, кто уже слетал, они до сих пор не имеют квартир. Живут — снимают жилье или где-то там в гостинице. Эй, послушайте, разве это нормально?
То есть человек подвергается тренировкам, испытаниям, он действительно должен быть полностью занят тем, что он готовится в космос, а не тем, как ему там найти деньги, чтобы оплатить съемное жилье. Я считаю, что это неправильно!
Космонавтов-то у нас не так много — это не 100, 200, 300 человек. Роскосмос мог бы создать условия для ребят, которые находятся на подготовке, чтобы они не отвлекались на бытовые проблемы.
Я смотрю, у нас пытаются набрать людей в отряд космонавтов, но набор продлевают, а добрать не могут. И это уже не первый раз, да в конце концов они не набирают, но это не так, как в той же самой Америке. У них же очень большой, огромный конкурс. Тут что скрывать, все ищут, где лучше: когда есть от государства гарантии, но незначительные, человек в ту сторону не пойдет. В Америке быть астронавтом реально почетно. Ты получаешь пожизненные льготы, гарантии со стороны государства, что бы ни случилось, даже если не полетишь никуда.
Поэтому здесь надо смотреть: если мы хотим отбирать действительно качественный материал, имеется в виду людей, которые могут что-то менять, давайте им преференции, чтобы они понимали — идут рискуют, разменивают свое прошлое положение на нынешнее, но понимали, что получают в ответ. Что-то я зафилософстововался...
«Политики мы не касаемся»
В космосе есть и русские, и американцы, и поляки, и украинцы. Это никуда не денется. Просто политики мы не касаемся, у нас есть работа, которую нужно выполнять, есть цели, если туда замешивать политику, будет совсем нехорошо. Я как командир стараюсь организовать экипаж, чтобы он был одним единым механизмом. Мы много проходим тренировок перед полетом, знаем свои слабости и слабости членов экипажа. Все нормальные взрослые люди и не дураки, пытаться поссориться, обижаться не имеет смысла.
Для этого есть Земля, вот прилетим — пожалуйста. Но и то этого не происходит, все профессионалы, прошли и Крым, и Рым, поэтому политических вопросов не возникает.
Сейчас я часто слышу: «Да эти депутаты ничего не делают». Но так говорят люди, которые не понимают. Если ответственно относиться к этой работе, это тяжело. Поначалу для меня много было непонятного, много открытий, не знал, как, куда и что. Смотрел, как баран на новые ворота, потом натренировали, тут присмотрелся, там что-то понял.
Можно, конечно, так: тебя избрали, и ты на всё положил, пообещал — не сделал. Тогда это легко. В космонавтике с таким отношением тебя просто не допустят до полета, а если допустят, то ты рискуешь прилететь на Землю с очень серьезными изменениями в организме, которые останутся на всю жизнь, в худшем случае — прилететь трупом.
Всё зависит от отношения. Когда ты проводишь прием, и у тебя было-то всего
Мне говорят: «У вас в Думе одни спортсмены и космонавты». Послушайте, да хоть одни сантехники, проблем нет никаких, хоть одни юристы. Всё зависит от того, насколько ответственно и насколько профессионально человек подходит к своим обязанностям. Я за свою жизнь сотни полторы-две экзаменов точно сдал, у меня три высших образования. Я был в разных ситуациях и с разными людьми, я умею коммуницировать. У нас же на депутатов нигде не учат — ни в школе, ни в вузе. Поэтому и спортсмены нужны, и космонавты, потому что они знают свои сферы изнутри. И артисты нужны, потому что у нас есть такая отрасль — культура.
Дата, сопоставимая с Днем Победы
Может, это недоработка государства, потому что всех волнуют отношения с Украиной, что там в Белоруссии и как Байден на трапе три раза шлепнулся. Это самые топовые новости. Ну ок! Этому, наверное, надо уделять какое-то внимание, но и к другим темам привлекать интерес. Мы не должны забывать: это по примеру, как
Магнитогорский робот-космонавт Фёдор тоже вел блог на орбите, в постах искусственный интеллект писал о своих приключениях.