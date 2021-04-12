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Илон Маск готовится к полету на Марс, а наши космонавты таксуют: депутат Сураев — о растрате 30 миллиардов и планах на 2030 год

Это должно было быть праздничное интервью ко Дню космонавтики, но получилось болезненно

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О буднях космонавтов Максим Сураев писал в своем блоге

О буднях космонавтов Максим Сураев писал в своем блоге

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Максим Сураев дважды летал в космос, в общей сложности прожил на орбите почти год — 334 дня. Там он вел дневники, которые потом благодаря легкому стилю и юмору автора признали самым интересным космическим блогом. В своих постах Максим рассказывал о меню на станции, об опытах с пшеницей, об иконах на борту и показывал, как тренируются члены экипажа на МКС. Сейчас Максим работает депутатом Госдумы, но за тем, что происходит за пределами этой планеты, тоже следит. Накануне Дня космонавтики наши коллеги из 74.RU поговорили с Максимом, и вышел очень честный разговор. Почему у Роскосмоса нет новых разработок? Как космонавтам могут платить копейки и годами не давать жилье? И не смущает ли критика спортсменов, артистов и космонавтов в Госдуме? И, в конце концов, есть ли секс на МКС?

«Oh my God!», «F***k», «Yoo-hoo»

— Чему-то учат в центре подготовки, но есть вещи, которые никак не смоделировать на Земле, в условиях гравитации. Этап выведения, когда летишь в космос, — всего 528 секунд, 10 минут, но это эмоционально, это ракета, это три ступени, перегрузки. Потом, ты еще привязан, но у тебя уже есть возможность увидеть Землю. Раньше видел где-то на картинках, где-то в фильмах, но, когда это происходит непосредственно с тобой, это шокирует.

Максим в своем блоге демонстрировал, что есть в космосе можно и без рук

Максим в своем блоге демонстрировал, что есть в космосе можно и без рук

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Максим Сураев — летчик-космонавт, родился в Челябинске в 1972 году, в 1994 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова по специальности «командно-тактическая истребительная авиация». Затем учился в Военно-воздушной академии Н. Е. Жуковского и в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». В отряд космонавтов был зачислен в 1997 году. Первый полет в космос состоялся в 2009-м, на МКС Максим Сураев провел 169 суток, 5 часов 44 минуты находился в открытом космосе. Второй раз на орбиту отправился спустя 5 лет, в 2014 году. На станции пробыл 165 дней, из них 3 часа — в скафандре за пределами корабля. 30 октября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему звания Героя Российской Федерации. В 2016 году Сураев избран депутатом Государственной думы, представляет партию «Единая Россия», входит в состав комитета по транспорту и строительству.

Во втором полете я уже привык, и во втором полете я смотрел, как будут реагировать ребята: у меня в команде был один американец, один немец, и мне были интересны их первоначальные эмоции. Там было что-то… что-то невероятное реально. То есть это были такие возгласы на уровне междометий, причем не всегда цензурных, вот это слово на английском языке на букву «F», которое короткое. Там и «Oh my God!», и вот снова ненормативная лексика, и это продолжалось минуты две-три!

Потом, когда попадаешь в невесомость, это впечатляет, это возбуждает, это приносит яркие эмоции. Ты летаешь, и надо приобретать новые навыки, там не всё так просто: правильно оттолкнуться, правильно из точки А в точку Б прилететь, не зацепить ничего по стенкам. Поначалу сложно силу рассчитать: толкаешься и влетаешь в ту же обшивку, влетаешь головой, и это боль. Веса-то нет, а массу никто никуда не девал.

Это как залезть на дерево: залезть вроде легко, а слезть намного труднее. Вообще врачи говорят, что надо примерно столько же восстанавливаться, сколько ты летал. Грубо говоря, ты полгода летал, полгода надо, чтобы прийти в порядок. Острая адаптация — где-то неделя. Конечно, тяжело, мышцы не такие сильные, как на Земле. Вестибулярный аппарат раздражается: организм не понимает, где верх, где низ, доходит до тошноты, начинает одуревать. Организм понимает, что плотные и прочные кости ему не нужны, они могут стать, как у старичка. Заносит первое время, не понимаешь, куда идешь, в дверь не попадаешь.

Максим Сураев вырастил в космической мини-оранжерее «Лада» пшеницу: взошли несколько пышных колосьев

Максим Сураев вырастил в космической мини-оранжерее «Лада» пшеницу: взошли несколько пышных колосьев

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Поэтому в космосе надо нагружать мышцы: занимаются члены экипажа каждый день по 2–2,5 часа. И это не просто «номер отстоять», а это должно быть физическое насилие, надо с потом и кровью пробегать по 10 километров, плечи, руки, ноги подгружать на силовых тренировках. Иначе вернешься как растение.

Есть ли секс в космосе? А кто сказал, что нет? Конечно, никаких четких инструкций на этот счет не дают, но справляются люди. Деталей рассказывать не буду, но нормально всё: и женщины, и мужчины занимаются этим, ничего страшного (медики при подготовке к полету рекомендуют регулярно заниматься «самостимуляцией». — Прим. ред.).

На этом фото Максим Сураев&nbsp;с американским астронавтом Джеффри Уильямсом (США) и космическим туристом Ги Лалиберте (Канада) перед полетом <nobr class="_">30 сентября</nobr> 2009 года&nbsp;

На этом фото Максим Сураев с американским астронавтом Джеффри Уильямсом (США) и космическим туристом Ги Лалиберте (Канада) перед полетом 30 сентября 2009 года 

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«Мы им не ровня»

Посмотрите, что творит Илон Маск! Он, может, Королёв нашего времени, если не больше. Да, он много пиарится, но, если это привлекает деньги, инвестиции, почему нет? Он достиг многого: возвращаемость ступеней, их многоразовость. Это сразу в разы удешевляет пуск, и 6 раз они их используют, а у нас они падают и всё. Это достижение! Starship (ракета-носитель многоразового запуска для доставки грузов на орбиту. — Прим. ред.), который он сейчас запустил, он там-то взрывается, но в крайний раз улетел на 11 км и вернулся назад. И это корабль, который будет летать на Марс и на Венеру. Я уверен, Илон добьет эту тему, доработает. А Dragon, а Crew Dragon? (Многоразовые пилотируемые и беспилотные корабли для доставки грузов на МКС. — Прим. ред.) А у них же не было ничего: они за 10 лет с нуля создали грузовой корабль, а потом и людей на нем отправили.

Максим позирует в модуле купола на МКС: он состоит из семи больших прозрачных иллюминаторов. Отсюда космонавты наблюдают за Землей и звездами

Максим позирует в модуле купола на МКС: он состоит из семи больших прозрачных иллюминаторов. Отсюда космонавты наблюдают за Землей и звездами

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А давайте поглядим на нашу пилотируемую космонавтику, я сейчас не говорю о всей космонавтике, а о космонавтике пилотируемой. Ну и что? Ничего! Только прогнозы: что мы в 2023-м, мы в 2025-м, мы к 2030 году. Ну ок! Что-то реализовано? Хотя бы что-то? Я знаю, что наши гордятся, что раньше двое суток стыковались, сейчас быстрее. Но, послушайте, это просто математическая модель: там алгоритм переписали и всё. Тут еще вопрос, кто больший пиарщик — Илон Маск или Роскосмос, который обещает что-то к 2030 году.

Узнал о растратах 30 миллиардов в Роскосмосе. Это бьет больно, к сожалению. Я могу сказать, что обидно не только мне, но и многим людям. У нас, как по Ленину, каждая кухарка должна уметь управлять государством. Журналист управляет Роскосмосом. Ну, наверное, это правильно, я не знаю. У нас реально надежные корабли, они безотказные. Эти «Союзы», в которых мы сейчас летаем, но это разработки 60–70-х годов прошлого века, к 2021 году, наверное, можно было двинуться вперед.

Первое образование Максим&nbsp;получал в высшем военном авиационном училище летчиков

Первое образование Максим получал в высшем военном авиационном училище летчиков

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«Эй, послушайте, разве это нормально?»

Я, когда был уже в отряде космонавтов, таксовал, чтобы прокормить семью, потому что платили копейки. И сейчас ситуация примерно такая же. Почему-то наша система буксует. В частности, ребята отобраны в отряд космонавтов. Есть не слетавшие в космос и те, кто уже слетал, они до сих пор не имеют квартир. Живут — снимают жилье или где-то там в гостинице. Эй, послушайте, разве это нормально?

То есть человек подвергается тренировкам, испытаниям, он действительно должен быть полностью занят тем, что он готовится в космос, а не тем, как ему там найти деньги, чтобы оплатить съемное жилье. Я считаю, что это неправильно!

Космонавтов-то у нас не так много — это не 100, 200, 300 человек. Роскосмос мог бы создать условия для ребят, которые находятся на подготовке, чтобы они не отвлекались на бытовые проблемы.

Максим налетал более 700 часов на истребителях, совершил более 100 прыжков с парашютом. Имеет квалификации «Военный летчик <nobr class="_">3-го</nobr> класса», «Инструктор парашютно-десантной подготовки», «Офицер-водолаз»

Максим налетал более 700 часов на истребителях, совершил более 100 прыжков с парашютом. Имеет квалификации «Военный летчик 3-го класса», «Инструктор парашютно-десантной подготовки», «Офицер-водолаз»

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Я смотрю, у нас пытаются набрать людей в отряд космонавтов, но набор продлевают, а добрать не могут. И это уже не первый раз, да в конце концов они не набирают, но это не так, как в той же самой Америке. У них же очень большой, огромный конкурс. Тут что скрывать, все ищут, где лучше: когда есть от государства гарантии, но незначительные, человек в ту сторону не пойдет. В Америке быть астронавтом реально почетно. Ты получаешь пожизненные льготы, гарантии со стороны государства, что бы ни случилось, даже если не полетишь никуда.

Поэтому здесь надо смотреть: если мы хотим отбирать действительно качественный материал, имеется в виду людей, которые могут что-то менять, давайте им преференции, чтобы они понимали — идут рискуют, разменивают свое прошлое положение на нынешнее, но понимали, что получают в ответ. Что-то я зафилософстововался...

«Политики мы не касаемся»

В космосе есть и русские, и американцы, и поляки, и украинцы. Это никуда не денется. Просто политики мы не касаемся, у нас есть работа, которую нужно выполнять, есть цели, если туда замешивать политику, будет совсем нехорошо. Я как командир стараюсь организовать экипаж, чтобы он был одним единым механизмом. Мы много проходим тренировок перед полетом, знаем свои слабости и слабости членов экипажа. Все нормальные взрослые люди и не дураки, пытаться поссориться, обижаться не имеет смысла.

На МКС нет стран и политики, там экипаж — одна большая семья

На МКС нет стран и политики, там экипаж — одна большая семья

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Для этого есть Земля, вот прилетим — пожалуйста. Но и то этого не происходит, все профессионалы, прошли и Крым, и Рым, поэтому политических вопросов не возникает.

Сейчас я часто слышу: «Да эти депутаты ничего не делают». Но так говорят люди, которые не понимают. Если ответственно относиться к этой работе, это тяжело. Поначалу для меня много было непонятного, много открытий, не знал, как, куда и что. Смотрел, как баран на новые ворота, потом натренировали, тут присмотрелся, там что-то понял.

Сейчас Максим курирует в Госдуме транспорт и строительство

Сейчас Максим курирует в Госдуме транспорт и строительство

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Можно, конечно, так: тебя избрали, и ты на всё положил, пообещал — не сделал. Тогда это легко. В космонавтике с таким отношением тебя просто не допустят до полета, а если допустят, то ты рискуешь прилететь на Землю с очень серьезными изменениями в организме, которые останутся на всю жизнь, в худшем случае — прилететь трупом.

Всё зависит от отношения. Когда ты проводишь прием, и у тебя было-то всего 3–4 человека, а у тебя вся спина мокрая, и потом ты ложишься спать с какими-то проблемами жизненными, ситуациями, с которыми люди обращаются, и уснуть ночью не можешь. А я смотрю на депутатский корпус: процентов 80% реально стараются.

Спортсмены и космонавты в Думе — это неплохо, считает Максим

Спортсмены и космонавты в Думе — это неплохо, считает Максим

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Мне говорят: «У вас в Думе одни спортсмены и космонавты». Послушайте, да хоть одни сантехники, проблем нет никаких, хоть одни юристы. Всё зависит от того, насколько ответственно и насколько профессионально человек подходит к своим обязанностям. Я за свою жизнь сотни полторы-две экзаменов точно сдал, у меня три высших образования. Я был в разных ситуациях и с разными людьми, я умею коммуницировать. У нас же на депутатов нигде не учат — ни в школе, ни в вузе. Поэтому и спортсмены нужны, и космонавты, потому что они знают свои сферы изнутри. И артисты нужны, потому что у нас есть такая отрасль — культура.

Максим считает, <nobr class="_">60-летие</nobr> первого полета в космос должно праздноваться наравне с Днем Победы&nbsp;

Максим считает, 60-летие первого полета в космос должно праздноваться наравне с Днем Победы 

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Дата, сопоставимая с Днем Победы

Может, это недоработка государства, потому что всех волнуют отношения с Украиной, что там в Белоруссии и как Байден на трапе три раза шлепнулся. Это самые топовые новости. Ну ок! Этому, наверное, надо уделять какое-то внимание, но и к другим темам привлекать интерес. Мы не должны забывать: это по примеру, как 75-летие Победы было поставлено на широкую, об этом все знали, хоть и пандемия была. А это должны быть сопоставимые даты, потому что нам есть чем гордиться. Дата круглая — 60 лет с момента первого полета в космос, думаю, можно было уделить больше внимания.

Магнитогорский робот-космонавт Фёдор тоже вел блог на орбите, в постах искусственный интеллект писал о своих приключениях.

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Илон МасккосмонавткосмосМаксим Сураев
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КОММЕНТАРИИ (17)

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