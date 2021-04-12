Илон Маск готовится к полету на Марс, а наши космонавты таксуют: депутат Сураев — о растрате 30 миллиардов и планах на 2030 год

Поэтому в космосе надо нагружать мышцы: занимаются члены экипажа каждый день по 2–2,5 часа . И это не просто «номер отстоять», а это должно быть физическое насилие, надо с потом и кровью пробегать по 10 километров , плечи, руки, ноги подгружать на силовых тренировках. Иначе вернешься как растение.

Есть ли секс в космосе? А кто сказал, что нет? Конечно, никаких четких инструкций на этот счет не дают, но справляются люди. Деталей рассказывать не буду, но нормально всё: и женщины, и мужчины занимаются этим, ничего страшного (медики при подготовке к полету рекомендуют регулярно заниматься «самостимуляцией». — Прим. ред.).