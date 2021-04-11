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Аэропорт Якутска закрыли из-за снегопада — рейсы из Новосибирска задерживаются

Прибытие самолетов отложили до завтра

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Погода не позволяет самолетам безопасно приземлиться в Якутске, поэтому они остаются сейчас в Новосибирске

Погода не позволяет самолетам безопасно приземлиться в Якутске, поэтому они остаются сейчас в Новосибирске

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Рейсы из Новосибирска в Якутск задерживаются из-за снегопада

Аэропорт Якутска закрыли 11 апреля из-за сложной обстановки с погодой. В городе сильные снегопады.

В справочной аэропорта рассказали, что пять рейсов были перенесены на 12 апреля, в том числе и из Новосибирска. Сегодня прибытие самолетов не ожидается. В Новосибирске из-за этого задерживается вылет сразу нескольких бортов и были отменены два полета.

Два рейса в Якутию отменили

Два рейса в Якутию отменили

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Также метеорологическая ситуация находится на контроле ГУ МЧС по республике Саха.

В конце марта в Новосибирске пассажиров рейса в Москву попросили покинуть самолет перед вылетом — были обнаружены технические неполадки.

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Якутскаэропорт Толмачево
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