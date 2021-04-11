Аэропорт Якутска закрыли из-за снегопада — рейсы из Новосибирска задерживаются

Аэропорт Якутска закрыли 11 апреля из-за сложной обстановки с погодой. В городе сильные снегопады.



В справочной аэропорта рассказали, что пять рейсов были перенесены на 12 апреля, в том числе и из Новосибирска. Сегодня прибытие самолетов не ожидается. В Новосибирске из-за этого задерживается вылет сразу нескольких бортов и были отменены два полета.