Аэропорт Якутска закрыли из-за снегопада — рейсы из Новосибирска задерживаются

Рейсы из Новосибирска в Якутск задерживаются из-за снегопада
Аэропорт Якутска закрыли 11 апреля из-за сложной обстановки с погодой. В городе сильные снегопады.
В справочной аэропорта рассказали, что пять рейсов были перенесены на 12 апреля, в том числе и из Новосибирска. Сегодня прибытие самолетов не ожидается. В Новосибирске из-за этого задерживается вылет сразу нескольких бортов и были отменены два полета.
Также метеорологическая ситуация находится на контроле ГУ МЧС по республике Саха.
В конце марта в Новосибирске пассажиров рейса в Москву попросили покинуть самолет перед вылетом — были обнаружены технические неполадки.