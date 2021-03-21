«Один двигатель не крутился»: в Толмачево пассажиров попросили покинуть самолет на Москву перед вылетом

В Новосибирске пассажиров рейса на Москву попросили покинуть самолет перед вылетом. Борт «Аэрофлота» должен был вылететь в это воскресенье, 21 марта, еще в 10:15.



— Рейс SU1307 сейчас не может улететь в Москву. Уже задержали почти на час, а сейчас сказали, что надо поменять стоянку у самолета, и всех просят выйти из самолета. При высадке заметил, что один двигатель не крутился, — рассказал корреспонденту НГС читатель. — Представитель «Аэрофлота» встретил всех в аэропорту и сказал, что у самолета сработал какой-то датчик и его надо отогнать в ангар на проверку, пока перенесли рейс на 11:30.