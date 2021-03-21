«Один двигатель не крутился»: в Толмачево пассажиров попросили покинуть самолет на Москву перед вылетом

В Толмачево пассажиров попросили покинуть самолет перед вылетом
В Новосибирске пассажиров рейса на Москву попросили покинуть самолет перед вылетом. Борт «Аэрофлота» должен был вылететь в это воскресенье, 21 марта, еще в 10:15.
— Рейс SU1307 сейчас не может улететь в Москву. Уже задержали почти на час, а сейчас сказали, что надо поменять стоянку у самолета, и всех просят выйти из самолета. При высадке заметил, что один двигатель не крутился, — рассказал корреспонденту НГС читатель. — Представитель «Аэрофлота» встретил всех в аэропорту и сказал, что у самолета сработал какой-то датчик и его надо отогнать в ангар на проверку, пока перенесли рейс на 11:30.
В аэропорту подтвердили информацию о том, что посадку перенесли. Сейчас уже на 12:00.
— Идет проверка борта. Остальные подробности у авиаперевозчика, — сообщили на горячей линии авиаперевозчика.
Корреспондент НГС отправила запрос в «Аэрофлот» с просьбой рассказать об инциденте.
Ранее НГС писал, что самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 5227, вылетел из аэропорта Толмачево в Иркутск. После взлета воздушное судно вернулось обратно из-за технической неисправности.