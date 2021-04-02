«Хладнокровного убийства не было». Что 11 лет скрывал главный нефролог Санкт-Петербурга о смерти жены

Записи с камер видеонаблюдения были исследованы с задержкой. Но ни на одной из них доктор Земченкова запечатлена не была. Путь на работу с улицы Чапыгина пролегал через оживленный Каменноостровский проспект и метро. Тогда не хватило двух ключевых записей — с камер около арки со шлагбаумом и на здании детского сада во дворе дома Земченковых. Они оказались затерты — просто вышел срок хранения.



Звонок дочери с телефона жены Земченков объяснил тем, что трубка просто оказалась под рукой. Старшая дочь, Екатерина, тогда рассказывала, что папа интересовался, когда дети вернутся домой.



У доктора Земченковой была традиция: каждое утро она созванивалась с отцом, Геннадием Кононовым. Но в тот день около восьми часов ему почему-то позвонил зять и сказал, что Ирина спит и лучше ее не беспокоить. Второй раз Земченков беседовал с тестем после полудня, тогда уже звучала версия, что Ирина на работе, а он гуляет с детьми, но позвать к телефону их не может — слишком далеко убежали. Позже Кононов узнал, что на самом деле внучки были на даче у друзей. Земченков признавал, что наврал, но объяснял это заботой.

