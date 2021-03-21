Потеплеет еще сильнее или похолодает? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю в Новосибирске

Прошедшая неделя в Новосибирске выдалась теплой и солнечной. Температура воздуха несколько раз поднималась выше нуля, снег начал таять под мартовским солнцем, которое светило с утра до вечера практически каждый день. А вот в воскресенье, 21 марта , так же тепло, но весь день пасмурно. Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет жителей города на ближайшей неделе.



По данным сайта «Яндекс.Погода», температура воздуха всю неделю будет держаться примерно на одном уровне — +1... +3 градуса, в воскресенье, 28 марта , достигнет +4, а по ночам будет от 0 до -4 градусов. Все семь дней будут пасмурными, и каждый день, кроме пятницы и воскресенья, ожидается снег.

