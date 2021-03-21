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Потеплеет еще сильнее или похолодает? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю в Новосибирске

Ожидается первая в этом году плюсовая температура ночью

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На улицах города уже активно тает снег

На улицах города уже активно тает снег

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Теплая, пасмурная и снежная неделя ждет новосибирцев

Прошедшая неделя в Новосибирске выдалась теплой и солнечной. Температура воздуха несколько раз поднималась выше нуля, снег начал таять под мартовским солнцем, которое светило с утра до вечера практически каждый день. А вот в воскресенье, 21 марта, так же тепло, но весь день пасмурно. Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет жителей города на ближайшей неделе.

По данным сайта «Яндекс.Погода», температура воздуха всю неделю будет держаться примерно на одном уровне — +1... +3 градуса, в воскресенье, 28 марта, достигнет +4, а по ночам будет от 0 до -4 градусов. Все семь дней будут пасмурными, и каждый день, кроме пятницы и воскресенья, ожидается снег.

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По данным «Гисметео», днем в субботу, 27 марта, все-таки ожидается минусовая температура, а в ночь с 28 на 29 марта похолодает до -9 градусов. Во вторник и среду сервис обещает переменную облачность, а в воскресенье — солнечный день. В четверг ожидается больше всего осадков за неделю, а также этот день и вторник станут самыми ветреными — скорость ветра будет достигать 13 м/с.

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По данным центра погоды «Фобос», в ночь на понедельник, вторник и воскресенье ожидается плюсовая температура, однако ощущаться она будет все равно как минус. В целом неделя будет теплой, пасмурной и снежной.

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А какой будет вся весна в этом году и когда в Новосибирске установится плюсовая температура? Читайте в нашем обзоре.

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мартосадкипогодатемпература воздуха
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