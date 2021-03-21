Потеплеет еще сильнее или похолодает? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю в Новосибирске

Теплая, пасмурная и снежная неделя ждет новосибирцев
Прошедшая неделя в Новосибирске выдалась теплой и солнечной. Температура воздуха несколько раз поднималась выше нуля, снег начал таять под мартовским солнцем, которое светило с утра до вечера практически каждый день. А вот в воскресенье,
По данным сайта «Яндекс.Погода», температура воздуха всю неделю будет держаться примерно на одном уровне —
По данным «Гисметео», днем в субботу,
По данным центра погоды «Фобос», в ночь на понедельник, вторник и воскресенье ожидается плюсовая температура, однако ощущаться она будет все равно как минус. В целом неделя будет теплой, пасмурной и снежной.
А какой будет вся весна в этом году и когда в Новосибирске установится плюсовая температура? Читайте в нашем обзоре.